Токеномика Baby BFT (BBFT) Откройте для себя ключевую информацию о Baby BFT (BBFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Baby BFT (BBFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby BFT (BBFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,55M $ 24,55M $ 24,55M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,38M $ 61,38M $ 61,38M Исторический максимум: $ 0,00794105 $ 0,00794105 $ 0,00794105 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00629757 $ 0,00629757 $ 0,00629757

Информация о Baby BFT (BBFT) Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse. Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse. Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency Официальный сайт: https://babybft.com/ Whitepaper: https://babybft.com/#tokenomics

Токеномика Baby BFT (BBFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby BFT (BBFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BBFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BBFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BBFT, изучите текущую цену BBFT!

