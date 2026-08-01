Какова текущая цена B420?

B420 (B420) торгуется по цене ₽100090.769836808240000, что отражает изменение цены на уровне -17.87% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет B420 в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Meme,Base Ecosystem,Base Meme, B420 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется B420?

За последние 24 часа объем торгов B420 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов B420 в обращении?

Сегодня в обращении находится 69.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг B420?

В настоящее время B420 занимает рейтинг №5837 с рыночной капитализацией ₽6906495.7992356480000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика B420 за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -17.87%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как B420 соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Meme,Base Ecosystem,Base Meme B420 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.