Что такое AnonymousCodingCult (ACC)

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AnonymousCodingCult (ACC) Сколько стоит AnonymousCodingCult (ACC) на сегодня? Актуальная цена ACC в USD – 0,092042 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ACC в USD? $ 0,092042 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ACC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AnonymousCodingCult? Рыночная капитализация ACC составляет $ 626,11K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ACC? Циркулирующее предложение ACC составляет 6,80M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ACC? ACC достиг максимальной цены (ATH) в 0,188123 USD . Какова была минимальная цена ACC за все время (ATL)? ACC достиг минимальной цены (ATL) в 0,02861669 USD . Каков объем торгов ACC? Объем торгов за последние 24 часа для ACC составляет -- USD . Вырастет ли ACC в цене в этом году? ACC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ACC для более подробного анализа.

