Токеномика AnonymousCodingCult (ACC)

Откройте для себя ключевую информацию о AnonymousCodingCult (ACC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:10:50 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен AnonymousCodingCult (ACC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AnonymousCodingCult (ACC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 802,38K
Общее предложение:
$ 6,80M
Оборотное предложение:
$ 6,80M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 802,38K
Исторический максимум:
$ 0,188123
Исторический минимум:
$ 0,02861669
Текущая цена:
$ 0,118493
Информация о AnonymousCodingCult (ACC)

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

Официальный сайт:
https://anoncult.com

Токеномика AnonymousCodingCult (ACC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AnonymousCodingCult (ACC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ACC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ACC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACC, изучите текущую цену ACC!

Прогноз цены ACC

Хотите узнать, куда может двигаться ACC? Наша страница прогноза цены ACC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

