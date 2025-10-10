Токеномика AnonymousCodingCult (ACC) Откройте для себя ключевую информацию о AnonymousCodingCult (ACC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен AnonymousCodingCult (ACC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AnonymousCodingCult (ACC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 802,38K $ 802,38K $ 802,38K Общее предложение: $ 6,80M $ 6,80M $ 6,80M Оборотное предложение: $ 6,80M $ 6,80M $ 6,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 802,38K $ 802,38K $ 802,38K Исторический максимум: $ 0,188123 $ 0,188123 $ 0,188123 Исторический минимум: $ 0,02861669 $ 0,02861669 $ 0,02861669 Текущая цена: $ 0,118493 $ 0,118493 $ 0,118493 Узнайте больше о цене AnonymousCodingCult (ACC) Купить ACC сейчас!

Информация о AnonymousCodingCult (ACC) Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility. Официальный сайт: https://anoncult.com

Токеномика AnonymousCodingCult (ACC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AnonymousCodingCult (ACC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACC, изучите текущую цену ACC!

Прогноз цены ACC Хотите узнать, куда может двигаться ACC? Наша страница прогноза цены ACC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ACC прямо сейчас!

