Что такое AIGOV (OLIVIA)

Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now. Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption. Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that. AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility. Olivia is the AI governance token of the AIGOV platform for politics and media. You are the government now. Smarter Governance. Faster Decisions. Zero Corruption. Traditional governments are slow, inefficient, and unresponsive to the needs of citizens. AI GOV is built to change that. AI Policy Synthesis AI agents process validated contributions and formulates policy proposals based on real-time data. These policies are tested against economic, social, and technological models for feasibility.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник AIGOV (OLIVIA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены AIGOV (USD)

Сколько будет стоить AIGOV (OLIVIA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AIGOV (OLIVIA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AIGOV.

Проверьте прогноз цены AIGOV!

OLIVIA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика AIGOV (OLIVIA)

Понимание токеномики AIGOV (OLIVIA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OLIVIA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AIGOV (OLIVIA) Сколько стоит AIGOV (OLIVIA) на сегодня? Актуальная цена OLIVIA в USD – 0,00005433 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена OLIVIA в USD? $ 0,00005433 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена OLIVIA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AIGOV? Рыночная капитализация OLIVIA составляет $ 50,48K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение OLIVIA? Циркулирующее предложение OLIVIA составляет 929,11M USD . Какова была максимальная цена (ATH) OLIVIA? OLIVIA достиг максимальной цены (ATH) в 0,01787206 USD . Какова была минимальная цена OLIVIA за все время (ATL)? OLIVIA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005036 USD . Каков объем торгов OLIVIA? Объем торгов за последние 24 часа для OLIVIA составляет -- USD . Вырастет ли OLIVIA в цене в этом году? OLIVIA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OLIVIA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии AIGOV (OLIVIA)