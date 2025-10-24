Текущая цена Agent Daredevil сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DARE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DARE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Agent Daredevil сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DARE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DARE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DARE

Информация о цене DARE

Whitepaper DARE

Официальный сайт DARE

Токеномика DARE

Прогноз цен DARE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Agent Daredevil

Цена Agent Daredevil (DARE)

Не в листинге

Текущая цена 1 DARE в USD:

$0,00015755
$0,00015755$0,00015755
+5,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Agent Daredevil (DARE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:30:03 (UTC+8)

Информация о ценах Agent Daredevil (DARE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,22%

+5,45%

-21,26%

-21,26%

Текущая цена Agent Daredevil (DARE) составляет --. За последние 24 часа DARE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DARE за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DARE изменился на -0,22% за последний час, на +5,45% за 24 часа и на -21,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Agent Daredevil (DARE)

$ 83,65K
$ 83,65K$ 83,65K

--
----

$ 157,84K
$ 157,84K$ 157,84K

530,00M
530,00M 530,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Agent Daredevil составляет $ 83,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DARE составляет 530,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 157,84K.

История цен Agent Daredevil (DARE) в USD

За сегодня изменение цены Agent Daredevil на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Agent Daredevil на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Agent Daredevil на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Agent Daredevil на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,45%
30 дней$ 0+22,44%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Agent Daredevil (DARE)

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Agent Daredevil (DARE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Agent Daredevil (USD)

Сколько будет стоить Agent Daredevil (DARE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Agent Daredevil (DARE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Agent Daredevil.

Проверьте прогноз цены Agent Daredevil!

DARE на местную валюту

Токеномика Agent Daredevil (DARE)

Понимание токеномики Agent Daredevil (DARE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DARE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Agent Daredevil (DARE)

Сколько стоит Agent Daredevil (DARE) на сегодня?
Актуальная цена DARE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DARE в USD?
Текущая цена DARE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Agent Daredevil?
Рыночная капитализация DARE составляет $ 83,65K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DARE?
Циркулирующее предложение DARE составляет 530,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DARE?
DARE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена DARE за все время (ATL)?
DARE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DARE?
Объем торгов за последние 24 часа для DARE составляет -- USD.
Вырастет ли DARE в цене в этом году?
DARE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DARE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:30:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Agent Daredevil (DARE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.