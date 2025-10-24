Что такое Agent Daredevil (DARE)

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

Источник Agent Daredevil (DARE) Whitepaper Официальный веб-сайт

DARE на местную валюту

Токеномика Agent Daredevil (DARE)

Понимание токеномики Agent Daredevil (DARE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DARE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Agent Daredevil (DARE) Сколько стоит Agent Daredevil (DARE) на сегодня? Актуальная цена DARE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DARE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DARE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Agent Daredevil? Рыночная капитализация DARE составляет $ 83,65K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DARE? Циркулирующее предложение DARE составляет 530,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DARE? DARE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена DARE за все время (ATL)? DARE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DARE? Объем торгов за последние 24 часа для DARE составляет -- USD . Вырастет ли DARE в цене в этом году? DARE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DARE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Agent Daredevil (DARE)