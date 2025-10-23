Текущая цена Aeonix Network сегодня составляет 0,180232 USD. Следите за обновлениями цены ONIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ONIX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Aeonix Network сегодня составляет 0,180232 USD. Следите за обновлениями цены ONIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ONIX прямо сейчас на MEXC.

Цена Aeonix Network (ONIX)

$0,180232
0,00%1D
График цены Aeonix Network (ONIX) в реальном времени
Информация о ценах Aeonix Network (ONIX) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0,267455
$ 0,158635
-15,27%

-15,27%

Текущая цена Aeonix Network (ONIX) составляет $0,180232. За последние 24 часа ONIX торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ONIX за все время составляет $ 0,267455, а минимальная – $ 0,158635.

Что касается краткосрочной динамики, ONIX изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -15,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Aeonix Network (ONIX)

$ 2,51M
--
$ 8,47M
13,94M
47 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Aeonix Network составляет $ 2,51M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ONIX составляет 13,94M, а общее предложение – 47000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,47M.

История цен Aeonix Network (ONIX) в USD

За сегодня изменение цены Aeonix Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Aeonix Network на USD составило $ -0,0334906561.
За последние 60 дней изменение цены Aeonix Network на USD составило $ -0,0245781837.
За последние 90 дней изменение цены Aeonix Network на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0334906561-18,58%
60 дней$ -0,0245781837-13,63%
90 дней$ 0--

Что такое Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

Источник Aeonix Network (ONIX)

Прогноз цены Aeonix Network (USD)

Сколько будет стоить Aeonix Network (ONIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Aeonix Network (ONIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Aeonix Network.

Токеномика Aeonix Network (ONIX)

Понимание токеномики Aeonix Network (ONIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ONIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aeonix Network (ONIX)

Сколько стоит Aeonix Network (ONIX) на сегодня?
Актуальная цена ONIX в USD – 0,180232 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ONIX в USD?
Текущая цена ONIX в USD составляет $ 0,180232. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Aeonix Network?
Рыночная капитализация ONIX составляет $ 2,51M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ONIX?
Циркулирующее предложение ONIX составляет 13,94M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ONIX?
ONIX достиг максимальной цены (ATH) в 0,267455 USD.
Какова была минимальная цена ONIX за все время (ATL)?
ONIX достиг минимальной цены (ATL) в 0,158635 USD.
Каков объем торгов ONIX?
Объем торгов за последние 24 часа для ONIX составляет -- USD.
Вырастет ли ONIX в цене в этом году?
ONIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ONIX для более подробного анализа.
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

