Что такое Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation. Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation). aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

Источник Aeonix Network (ONIX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Aeonix Network (ONIX)

Понимание токеномики Aeonix Network (ONIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ONIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aeonix Network (ONIX) Сколько стоит Aeonix Network (ONIX) на сегодня? Актуальная цена ONIX в USD – 0,180232 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ONIX в USD? $ 0,180232 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ONIX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Aeonix Network? Рыночная капитализация ONIX составляет $ 2,51M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ONIX? Циркулирующее предложение ONIX составляет 13,94M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ONIX? ONIX достиг максимальной цены (ATH) в 0,267455 USD . Какова была минимальная цена ONIX за все время (ATL)? ONIX достиг минимальной цены (ATL) в 0,158635 USD . Каков объем торгов ONIX? Объем торгов за последние 24 часа для ONIX составляет -- USD . Вырастет ли ONIX в цене в этом году? ONIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ONIX для более подробного анализа.

