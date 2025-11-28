Токеномика Boundless (ZKC)

Страница обновлена: 2025-11-28 21:52:51 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Boundless (ZKC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boundless (ZKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 34,47M
$ 34,47M$ 34,47M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 224,41M
$ 224,41M$ 224,41M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 153,60M
$ 153,60M$ 153,60M
Исторический максимум:
$ 1,8
$ 1,8$ 1,8
Исторический минимум:
$ 0,10926744882772854
$ 0,10926744882772854$ 0,10926744882772854
Текущая цена:
$ 0,1536
$ 0,1536$ 0,1536

Информация о Boundless (ZKC)

Boundless – это универсальная сеть с нулевым разглашением, не требующая разрешений, которая усиливает каждую сеть с помощью ZK. Она работает на базе RISC-V zkVM и нового запатентованного криптографического примитива под названием «Доказательство проверяемой работы» (Proof of Verifiable Work, PoVW), который стимулирует сеть децентрализованных майнеров ZK с помощью Zero Knowledge Coin ($ZKC), собственного токена протокола. Технология Boundless была разработана и запущена RISC Zero, инноваторами, стоящими за первым RISC-V zkVM; она обеспечивает масштабируемое ZK-доказательство, чтобы удовлетворить растущий спрос web3 на ZK-доказательства от L1, L2, мостов, приложений defi и т. д.

Официальный сайт:
https://boundless.network/
Whitepaper:
https://read.boundless.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x000006c2a22ff4a44ff1f5d0f2ed65f781f55555

Токеномика Boundless (ZKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Boundless (ZKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZKC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZKC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKC, изучите текущую цену ZKC!

