Boundless – это универсальная сеть с нулевым разглашением, не требующая разрешений, которая усиливает каждую сеть с помощью ZK. Она работает на базе RISC-V zkVM и нового запатентованного криптографического примитива под названием «Доказательство проверяемой работы» (Proof of Verifiable Work, PoVW), который стимулирует сеть децентрализованных майнеров ZK с помощью Zero Knowledge Coin ($ZKC), собственного токена протокола. Технология Boundless была разработана и запущена RISC Zero, инноваторами, стоящими за первым RISC-V zkVM; она обеспечивает масштабируемое ZK-доказательство, чтобы удовлетворить растущий спрос web3 на ZK-доказательства от L1, L2, мостов, приложений defi и т. д.