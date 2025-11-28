Токеномика Boundless (ZKC)
Токеномика и анализ цен Boundless (ZKC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boundless (ZKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Boundless (ZKC)
Boundless – это универсальная сеть с нулевым разглашением, не требующая разрешений, которая усиливает каждую сеть с помощью ZK. Она работает на базе RISC-V zkVM и нового запатентованного криптографического примитива под названием «Доказательство проверяемой работы» (Proof of Verifiable Work, PoVW), который стимулирует сеть децентрализованных майнеров ZK с помощью Zero Knowledge Coin ($ZKC), собственного токена протокола. Технология Boundless была разработана и запущена RISC Zero, инноваторами, стоящими за первым RISC-V zkVM; она обеспечивает масштабируемое ZK-доказательство, чтобы удовлетворить растущий спрос web3 на ZK-доказательства от L1, L2, мостов, приложений defi и т. д.
Токеномика Boundless (ZKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Boundless (ZKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ZKC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ZKC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKC, изучите текущую цену ZKC!
Как купить ZKC
Заинтересованы в добавлении Boundless (ZKC) в свой портфель?
История цены Boundless (ZKC)
Анализ истории цены ZKC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены ZKC
Хотите узнать, куда может двигаться ZKC? Наша страница прогноза цены ZKC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
