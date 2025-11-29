Токеномика ZEROBASE (ZBT)

Токеномика ZEROBASE (ZBT)

Откройте для себя ключевую информацию о ZEROBASE (ZBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:42:57 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен ZEROBASE (ZBT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZEROBASE (ZBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26,25M
$ 26,25M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 220,00M
$ 220,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 119,30M
$ 119,30M
Исторический максимум:
$ 1,062
$ 1,062
Исторический минимум:
$ 0,10286015451200853
$ 0,10286015451200853
Текущая цена:
$ 0,1193
$ 0,1193

Информация о ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE – это децентрализованная сеть криптографической инфраструктуры, которая обеспечивает проверяемые вычисления офчейн с использованием доказательств с нулевым разглашением (ZKP) и доверенных сред выполнения (TEE). Она лежит в основе таких продуктов, как zkStaking, zkLogin и ProofYield, объединяя институциональные DeFi, конфиденциальность пользователей и стратегии активов реального мира.

Официальный сайт:
https://zerobase.pro
Whitepaper:
https://zerobase.pro/docs/intro/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xfAB99fCF605fD8f4593EDb70A43bA56542777777

Токеномика ZEROBASE (ZBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZEROBASE (ZBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZBT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZBT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZBT, изучите текущую цену ZBT!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

