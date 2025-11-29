Что такое ZBT

Токеномика и анализ цен ZEROBASE (ZBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZEROBASE (ZBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,25M $ 26,25M $ 26,25M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 220,00M $ 220,00M $ 220,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,30M $ 119,30M $ 119,30M Исторический максимум: $ 1,062 $ 1,062 $ 1,062 Исторический минимум: $ 0,10286015451200853 $ 0,10286015451200853 $ 0,10286015451200853 Текущая цена: $ 0,1193 $ 0,1193 $ 0,1193 Узнайте больше о цене ZEROBASE (ZBT) Купить ZBT сейчас!

ZEROBASE – это децентрализованная сеть криптографической инфраструктуры, которая обеспечивает проверяемые вычисления офчейн с использованием доказательств с нулевым разглашением (ZKP) и доверенных сред выполнения (TEE). Она лежит в основе таких продуктов, как zkStaking, zkLogin и ProofYield, объединяя институциональные DeFi, конфиденциальность пользователей и стратегии активов реального мира.

Официальный сайт: https://zerobase.pro
Whitepaper: https://zerobase.pro/docs/intro/
Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfAB99fCF605fD8f4593EDb70A43bA56542777777

Токеномика ZEROBASE (ZBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZEROBASE (ZBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZBT, изучите текущую цену ZBT!

