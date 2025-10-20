Текущая цена YALA сегодня составляет 0.09595 USD. Следите за обновлениями цены YALA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YALA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена YALA сегодня составляет 0.09595 USD. Следите за обновлениями цены YALA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YALA прямо сейчас на MEXC.

YALA Курс (YALA)

Текущая цена 1 YALA в USD:

+10,84%1D
USD
График цены YALA (YALA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:24:03 (UTC+8)

Информация о ценах YALA (YALA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+3,30%

+10,84%

+11,36%

+11,36%

Текущая цена YALA (YALA) составляет $ 0,09595. За последние 24 часа YALA торговался в диапазоне от $ 0,08604 до $ 0,09903, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YALA за все время составляет $ 0,45623373838083625, а минимальная – $ 0,060140710054708627.

Что касается краткосрочной динамики, YALA изменился на +3,30% за последний час, на +10,84% за 24 часа и на +11,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация YALA (YALA)

No.811

24,63%

BSC

Текущая рыночная капитализация YALA составляет $ 23,64M, при 24-часовом объеме торгов $ 69,28K. Циркулируещее обращение YALA составляет 246,36M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 95,95M.

История цен YALA (YALA) в USD

Отслеживайте изменения цены YALA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0093838+10,84%
30 дней$ -0,02078-17,81%
60 дней$ -0,05567-36,72%
90 дней$ -0,09771-50,46%
Изменение цены YALA сегодня

Сегодня для YALA зафиксировано изменение $ +0,0093838 (+10,84%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены YALA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02078 (-17,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены YALA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то YALA изменился на $ -0,05567 (-36,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены YALA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,09771 (-50,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены YALA (YALA)?

Просмотеть страницу истории цен YALA.

Что такое YALA (YALA)

Yala – это протокол цифровых активов на базе Bitcoin, созданный для повышения ликвидности BTC в разных экосистемах с помощью $YU – стейблкоина, обеспеченного Bitcoin и привязанного к доллару США. Yala позволяет пользователям вносить BTC и нативно выпускать $YU, облегчая интеграцию Bitcoin в более широкий ландшафт децентрализованных финансов (DeFi). Это открывает доступ к различным стратегиям получения дохода при сохранении эффективности использования капитала.

YALA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в YALA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга YALA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о YALA в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки YALA простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены YALA (USD)

Сколько будет стоить YALA (YALA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов YALA (YALA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для YALA.

Проверьте прогноз цены YALA!

Токеномика YALA (YALA)

Понимание токеномики YALA (YALA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YALA прямо сейчас!

Как купить YALA (YALA)

Ищете как купить YALA? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести YALA на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

YALA на местную валюту

Источники YALA

Для более глубокого понимания YALA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт YALA
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YALA

Сколько стоит YALA (YALA) на сегодня?
Актуальная цена YALA в USD – 0,09595 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YALA в USD?
Текущая цена YALA в USD составляет $ 0,09595. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация YALA?
Рыночная капитализация YALA составляет $ 23,64M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YALA?
Циркулирующее предложение YALA составляет 246,36M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YALA?
YALA достиг максимальной цены (ATH) в 0,45623373838083625 USD.
Какова была минимальная цена YALA за все время (ATL)?
YALA достиг минимальной цены (ATL) в 0,060140710054708627 USD.
Каков объем торгов YALA?
Объем торгов за последние 24 часа для YALA составляет $ 69,28K USD.
Вырастет ли YALA в цене в этом году?
YALA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YALA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

