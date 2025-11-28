Токеномика YALA (YALA)

Откройте для себя ключевую информацию о YALA (YALA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:11:31 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен YALA (YALA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YALA (YALA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,92M
Общее предложение:
$ 999,71M
Оборотное предложение:
$ 264,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 45,02M
Исторический максимум:
$ 0,84042
Исторический минимум:
$ 0,02456035378449171
Текущая цена:
$ 0,04502
Информация о YALA (YALA)

Yala – это протокол цифровых активов на базе Bitcoin, созданный для повышения ликвидности BTC в разных экосистемах с помощью $YU – стейблкоина, обеспеченного Bitcoin и привязанного к доллару США. Yala позволяет пользователям вносить BTC и нативно выпускать $YU, облегчая интеграцию Bitcoin в более широкий ландшафт децентрализованных финансов (DeFi). Это открывает доступ к различным стратегиям получения дохода при сохранении эффективности использования капитала.

Официальный сайт:
https://yala.org/
Whitepaper:
https://yala.org/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

Токеномика YALA (YALA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YALA (YALA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YALA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YALA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YALA, изучите текущую цену YALA!

