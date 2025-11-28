Yala – это протокол цифровых активов на базе Bitcoin, созданный для повышения ликвидности BTC в разных экосистемах с помощью $YU – стейблкоина, обеспеченного Bitcoin и привязанного к доллару США. Yala позволяет пользователям вносить BTC и нативно выпускать $YU, облегчая интеграцию Bitcoin в более широкий ландшафт децентрализованных финансов (DeFi). Это открывает доступ к различным стратегиям получения дохода при сохранении эффективности использования капитала.