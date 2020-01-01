Токеномика xSPECTAR (XSPECTAR) Откройте для себя ключевую информацию о xSPECTAR (XSPECTAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xSPECTAR (XSPECTAR) xSPECTAR — это эксклюзивное сообщество, созданное ведущими профессионалами в области права, недвижимости, информационных технологий, искусства, финансов и игр. Стремясь создать частную экосистему, серийный предприниматель Дирк Схепенс вместе с другими экспертами объединил усилия для создания эксклюзивной метавселенной на основе высокопроизводительного децентрализованного блокчейна XRP Ledger (XRPL). xSPECTAR предоставит полную экосистему с виртуальной экономикой и миром, построенным на Unreal Engine 5, демонстрируя чистую эстетику, а также предоставляя интерактивные и визуальные преимущества. Официальный сайт: https://xspectar.com/ Whitepaper: https://xspectar.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://xrpscan.com/account/rh5jzTCdMRCVjQ7LT6zucjezC47KATkuvv Купить XSPECTAR сейчас!

Токеномика и анализ цен xSPECTAR (XSPECTAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xSPECTAR (XSPECTAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 88,89M $ 88,89M $ 88,89M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,20M $ 1,20M $ 1,20M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,00646823691538413 $ 0,00646823691538413 $ 0,00646823691538413 Текущая цена: $ 0,01355 $ 0,01355 $ 0,01355 Узнайте больше о цене xSPECTAR (XSPECTAR)

Токеномика xSPECTAR (XSPECTAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xSPECTAR (XSPECTAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XSPECTAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XSPECTAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XSPECTAR, изучите текущую цену XSPECTAR!

Как купить XSPECTAR Заинтересованы в добавлении xSPECTAR (XSPECTAR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XSPECTAR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XSPECTAR на MEXC прямо сейчас!

История цены xSPECTAR (XSPECTAR) Анализ истории цены XSPECTAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XSPECTAR прямо сейчас!

Прогноз цены XSPECTAR Хотите узнать, куда может двигаться XSPECTAR? Наша страница прогноза цены XSPECTAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XSPECTAR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!