Токеномика xSPECTAR (XSPECTAR)

Токеномика xSPECTAR (XSPECTAR)

Откройте для себя ключевую информацию о xSPECTAR (XSPECTAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о xSPECTAR (XSPECTAR)

xSPECTAR — это эксклюзивное сообщество, созданное ведущими профессионалами в области права, недвижимости, информационных технологий, искусства, финансов и игр. Стремясь создать частную экосистему, серийный предприниматель Дирк Схепенс вместе с другими экспертами объединил усилия для создания эксклюзивной метавселенной на основе высокопроизводительного децентрализованного блокчейна XRP Ledger (XRPL). xSPECTAR предоставит полную экосистему с виртуальной экономикой и миром, построенным на Unreal Engine 5, демонстрируя чистую эстетику, а также предоставляя интерактивные и визуальные преимущества.

Официальный сайт:
https://xspectar.com/
Whitepaper:
https://xspectar.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://xrpscan.com/account/rh5jzTCdMRCVjQ7LT6zucjezC47KATkuvv

Токеномика и анализ цен xSPECTAR (XSPECTAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене xSPECTAR (XSPECTAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 88,89M
$ 88,89M$ 88,89M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,00646823691538413
$ 0,00646823691538413$ 0,00646823691538413
Текущая цена:
$ 0,01355
$ 0,01355$ 0,01355

Токеномика xSPECTAR (XSPECTAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики xSPECTAR (XSPECTAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XSPECTAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XSPECTAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XSPECTAR, изучите текущую цену XSPECTAR!

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История цены xSPECTAR (XSPECTAR)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.