Токеномика Reaxa (REAXA) Откройте для себя ключевую информацию о Reaxa (REAXA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика и анализ цен Reaxa (REAXA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Reaxa (REAXA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. Рыночная капитализация: -- Общее предложение: $ 30,00B Оборотное предложение: -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 218,19K Исторический максимум: $ 0,86333 Исторический минимум: -- Текущая цена: $ 0,000007273

Информация о Reaxa (REAXA) Легальные токенизированные продукты на рынке недвижимости с ликвидностью 24/7. Легальные токенизированные продукты на рынке недвижимости с ликвидностью 24/7. Официальный сайт: https://reaxa.ink/ Whitepaper: https://reaxa.ink/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xa0260c9736365A3278a8A6E44DB6bF82EEFC1e91

Токеномика Reaxa (REAXA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Reaxa (REAXA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REAXA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REAXA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REAXA, изучите текущую цену REAXA!

История цены Reaxa (REAXA) Анализ истории цены REAXA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены REAXA Хотите узнать, куда может двигаться REAXA? Наша страница прогноза цены REAXA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

