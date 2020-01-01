Токеномика DEF-AI (DEFAI)
Информация о DEF-AI (DEFAI)
DEF-AI – это децентрализованный протокол инфраструктуры ИИ, который обеспечивает интеллектуальные вычисления в реальном времени в экосистеме блокчейна. Он соединяет запросы на выполнение ИИ-задач с распределенной сетью вычислительных узлов на базе GPU, используя маршрутизацию ончейн и смарт-контракты. Это позволяет разработчикам интегрировать передовые возможности ИИ, такие как генерация изображений, обработка естественного языка и анализ данных, непосредственно в децентрализованные приложения (dApp).
Токеномика и анализ цен DEF-AI (DEFAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEF-AI (DEFAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика DEF-AI (DEFAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики DEF-AI (DEFAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов DEFAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов DEFAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFAI, изучите текущую цену DEFAI!
Как купить DEFAI
Заинтересованы в добавлении DEF-AI (DEFAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEFAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены DEF-AI (DEFAI)
Анализ истории цены DEFAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены DEFAI
Хотите узнать, куда может двигаться DEFAI? Наша страница прогноза цены DEFAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить DEF-AI (DEFAI)
Сумма
1 DEFAI = 0,0002497 USD