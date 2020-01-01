Токеномика DEF-AI (DEFAI)

Токеномика DEF-AI (DEFAI)

Откройте для себя ключевую информацию о DEF-AI (DEFAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DEF-AI (DEFAI)

DEF-AI – это децентрализованный протокол инфраструктуры ИИ, который обеспечивает интеллектуальные вычисления в реальном времени в экосистеме блокчейна. Он соединяет запросы на выполнение ИИ-задач с распределенной сетью вычислительных узлов на базе GPU, используя маршрутизацию ончейн и смарт-контракты. Это позволяет разработчикам интегрировать передовые возможности ИИ, такие как генерация изображений, обработка естественного языка и анализ данных, непосредственно в децентрализованные приложения (dApp).

Официальный сайт:
https://def-ai.io/
Whitepaper:
https://def-ai-organization.gitbook.io/def-ai-organization/launch-model/core-features
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/HwFh2kN2rYPKxzHRCFYB5qQ8rYomMs4jp968oe6FQubZ

Токеномика и анализ цен DEF-AI (DEFAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEF-AI (DEFAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,05699
$ 0,05699$ 0,05699
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0002497
$ 0,0002497$ 0,0002497

Токеномика DEF-AI (DEFAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DEF-AI (DEFAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEFAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEFAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFAI, изучите текущую цену DEFAI!

Как купить DEFAI

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История цены DEF-AI (DEFAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.