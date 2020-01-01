Токеномика NovaTrade (NOVA) Откройте для себя ключевую информацию о NovaTrade (NOVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NovaTrade (NOVA) Nova Trade обеспечивает быструю и недорогую спотовую и фьючерсную торговлю, а также удобство работы на децентрализованной сети 2 уровня, подобной CEX. Высокая ликвидность, удобство использования и совместимость с несколькими сетями обеспечивают бесперебойную и эффективную торговлю. Официальный сайт: https://novatrade.co/ Whitepaper: https://novatrade.gitbook.io/nova/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xDF25F3000dDDA75E08cAa457D7C25b205967ed54 Купить NOVA сейчас!

Токеномика и анализ цен NovaTrade (NOVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NovaTrade (NOVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 6,26303 $ 6,26303 $ 6,26303 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 1,10756 $ 1,10756 $ 1,10756 Узнайте больше о цене NovaTrade (NOVA)

Токеномика NovaTrade (NOVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NovaTrade (NOVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOVA, изучите текущую цену NOVA!

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