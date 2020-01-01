xSPECTAR — это эксклюзивное сообщество, созданное ведущими профессионалами в области права, недвижимости, информационных технологий, искусства, финансов и игр. Стремясь создать частную экосистему, серийный предприниматель Дирк Схепенс вместе с другими экспертами объединил усилия для создания эксклюзивной метавселенной на основе высокопроизводительного децентрализованного блокчейна XRP Ledger (XRPL). xSPECTAR предоставит полную экосистему с виртуальной экономикой и миром, построенным на Unreal Engine 5, демонстрируя чистую эстетику, а также предоставляя интерактивные и визуальные преимущества.