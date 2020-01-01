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xSPECTAR

XSPECTAR/USDT
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XSPECTAR
xSPECTAR — это эксклюзивное сообщество, созданное ведущими профессионалами в области права, недвижимости, информационных технологий, искусства, финансов и игр. Стремясь создать частную экосистему, серийный предприниматель Дирк Схепенс вместе с другими экспертами объединил усилия для создания эксклюзивной метавселенной на основе высокопроизводительного децентрализованного блокчейна XRP Ledger (XRPL). xSPECTAR предоставит полную экосистему с виртуальной экономикой и миром, построенным на Unreal Engine 5, демонстрируя чистую эстетику, а также предоставляя интерактивные и визуальные преимущества.
Обзор
Название криптовалюты
XSPECTAR
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
88,888,888
Книга ордеров
0.00001
0.00001
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Цена(USDT)

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