Токеномика DreamCraft (DREAMCRAFT)

Токеномика DreamCraft (DREAMCRAFT)

Откройте для себя ключевую информацию о DreamCraft (DREAMCRAFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:35:26 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен DreamCraft (DREAMCRAFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DreamCraft (DREAMCRAFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 409,00
$ 409,00$ 409,00
Исторический максимум:
$ 2,904
$ 2,904$ 2,904
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0000000409
$ 0,0000000409$ 0,0000000409

Информация о DreamCraft (DREAMCRAFT)

В DreamCraft единственной валютой являются творцы, использующие передовую технологию искусственного интеллекта для создания, распространения и преобразования вашего цифрового искусства в токены! Благодаря технологии блокчейн вы можете свободно заниматься творчеством, получать вознаграждения и гарантировать, что каждый творец сможет получить признание и вознаграждение, которого он заслуживает. Станьте членом нашего творческого сообщества и позвольте своему искусству сиять в цифровом мире!

Официальный сайт:
https://www.dreamcraftai.xyz/
Whitepaper:
https://www.dreamcraftai.xyz/whitepaper.html
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xb2a87a123E06A3d3F99599cA51aBF0919a5173Fe

Токеномика DreamCraft (DREAMCRAFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DreamCraft (DREAMCRAFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DREAMCRAFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DREAMCRAFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DREAMCRAFT, изучите текущую цену DREAMCRAFT!

Как купить DREAMCRAFT

Заинтересованы в добавлении DreamCraft (DREAMCRAFT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DREAMCRAFT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены DreamCraft (DREAMCRAFT)

Анализ истории цены DREAMCRAFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DREAMCRAFT

Хотите узнать, куда может двигаться DREAMCRAFT? Наша страница прогноза цены DREAMCRAFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»