Токеномика USD1 (USD1)

Токеномика USD1 (USD1)

Откройте для себя ключевую информацию о USD1 (USD1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о USD1 (USD1)

USD1 – это цифровой актив, поддерживаемый фиатом и предназначенный для соблюдения эквивалентности 1:1 с долларом США. USD1 был запущен в апреле 2025 года World Liberty Financial (WLFI), специализирующейся на финансовых технологиях со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида, и призван упростить цифровые транзакции, обеспечив беспрепятственную взаимозаменяемость между фиатной валютой и цифровыми активами. Для обеспечения прозрачности и доверия его резервы удерживаются BitGo, Калифорнийским поставщиком услуг по хранению криптовалюты. Первоначально USD1 будет выпущен в сетях Ethereum и Binance Smart Chain (BSC), а в будущем его планируется расширить и на другие блокчейны.

Официальный сайт:
https://www.worldlibertyfinancial.com/
Whitepaper:
https://www.worldlibertyfinancial.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d

Токеномика и анализ цен USD1 (USD1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене USD1 (USD1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,20B
$ 2,20B$ 2,20B
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 2,20B
$ 2,20B$ 2,20B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,0088
$ 1,0088$ 1,0088
Исторический минимум:
$ 0,990972014891515
$ 0,990972014891515$ 0,990972014891515
Текущая цена:
$ 0,9999
$ 0,9999$ 0,9999

Токеномика USD1 (USD1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики USD1 (USD1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USD1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USD1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD1, изучите текущую цену USD1!

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История цены USD1 (USD1)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.