Токеномика USD1 (USD1) Откройте для себя ключевую информацию о USD1 (USD1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о USD1 (USD1) USD1 – это цифровой актив, поддерживаемый фиатом и предназначенный для соблюдения эквивалентности 1:1 с долларом США. USD1 был запущен в апреле 2025 года World Liberty Financial (WLFI), специализирующейся на финансовых технологиях со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида, и призван упростить цифровые транзакции, обеспечив беспрепятственную взаимозаменяемость между фиатной валютой и цифровыми активами. Для обеспечения прозрачности и доверия его резервы удерживаются BitGo, Калифорнийским поставщиком услуг по хранению криптовалюты. Первоначально USD1 будет выпущен в сетях Ethereum и Binance Smart Chain (BSC), а в будущем его планируется расширить и на другие блокчейны. Официальный сайт: https://www.worldlibertyfinancial.com/ Whitepaper: https://www.worldlibertyfinancial.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d Купить USD1 сейчас!

Токеномика и анализ цен USD1 (USD1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене USD1 (USD1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,20B $ 2,20B $ 2,20B Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,20B $ 2,20B $ 2,20B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,0088 $ 1,0088 $ 1,0088 Исторический минимум: $ 0,990972014891515 $ 0,990972014891515 $ 0,990972014891515 Текущая цена: $ 0,9999 $ 0,9999 $ 0,9999 Узнайте больше о цене USD1 (USD1)

Токеномика USD1 (USD1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики USD1 (USD1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USD1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USD1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD1, изучите текущую цену USD1!

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