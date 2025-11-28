Что такое XRB

Токеномика OroBit (XRB) Откройте для себя ключевую информацию о OroBit (XRB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен OroBit (XRB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OroBit (XRB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,04B $ 1,04B $ 1,04B Исторический максимум: $ 2,1759 $ 2,1759 $ 2,1759 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 2,0737 $ 2,0737 $ 2,0737 Узнайте больше о цене OroBit (XRB) Купить XRB сейчас!

Информация о OroBit (XRB) OroBit – это протокол, основанный на Bitcoin и позволяющий программировать финансы с помощью протокола на языке смарт-контрактов (SCL). Построенный на базе Bitcoin 1 уровня и Lightning Network, OroBit обеспечивает безопасную токенизацию, беспрепятственную передачу и расширенную программируемость активов реального мира, таких как золото, недвижимость и сырьевые товары. OroBit – это протокол, основанный на Bitcoin и позволяющий программировать финансы с помощью протокола на языке смарт-контрактов (SCL). Построенный на базе Bitcoin 1 уровня и Lightning Network, OroBit обеспечивает безопасную токенизацию, беспрепятственную передачу и расширенную программируемость активов реального мира, таких как золото, недвижимость и сырьевые товары. Официальный сайт: https://orobit.ai/home Whitepaper: https://docs.orobit.ai/resources/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.orobit.ai/

Токеномика OroBit (XRB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OroBit (XRB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XRB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XRB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRB, изучите текущую цену XRB!

Как купить XRB Заинтересованы в добавлении OroBit (XRB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XRB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XRB на MEXC прямо сейчас! История цены OroBit (XRB) Анализ истории цены XRB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XRB прямо сейчас! Прогноз цены XRB Хотите узнать, куда может двигаться XRB? Наша страница прогноза цены XRB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XRB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!