Токеномика OroBit (XRB)

Откройте для себя ключевую информацию о OroBit (XRB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:52:29 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен OroBit (XRB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OroBit (XRB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 500,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,04B
Исторический максимум:
$ 2,1759
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 2,0737
Информация о OroBit (XRB)

OroBit – это протокол, основанный на Bitcoin и позволяющий программировать финансы с помощью протокола на языке смарт-контрактов (SCL). Построенный на базе Bitcoin 1 уровня и Lightning Network, OroBit обеспечивает безопасную токенизацию, беспрепятственную передачу и расширенную программируемость активов реального мира, таких как золото, недвижимость и сырьевые товары.

Официальный сайт:
https://orobit.ai/home
Whitepaper:
https://docs.orobit.ai/resources/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://explorer.orobit.ai/

Токеномика OroBit (XRB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OroBit (XRB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XRB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XRB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XRB, изучите текущую цену XRB!

Как купить XRB

Заинтересованы в добавлении OroBit (XRB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XRB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены OroBit (XRB)

Анализ истории цены XRB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XRB

Хотите узнать, куда может двигаться XRB? Наша страница прогноза цены XRB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

