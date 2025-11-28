Токеномика XPIN Network (XPIN)

Откройте для себя ключевую информацию о XPIN Network (XPIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:52:12 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен XPIN Network (XPIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XPIN Network (XPIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,41M
Общее предложение:
$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 17,58B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 218,50M
Исторический максимум:
$ 0,0104083
Исторический минимум:
$ 0,000457316453478145
Текущая цена:
$ 0,002185
Информация о XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, ведущий проект DePIN на BNB Chain, предоставляет децентрализованную коммуникационную инфраструктуру на базе ИИ для безопасного, эффективного и безграничного подключения. Благодаря беспроводному охвату более 150 стран и регионов, XPIN Global eSIM, PowerLink и AI dNFT открывают новую эру подключения и открывают возможности пассивного дохода. Переосмысливая то, как мир подключается, XPIN создает децентрализованную сеть операторов нового поколения.

Официальный сайт:
https://www.xpin.network
Whitepaper:
https://docs.xpin.network/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Токеномика XPIN Network (XPIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XPIN Network (XPIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XPIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XPIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPIN, изучите текущую цену XPIN!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

