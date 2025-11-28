Что такое XPIN

Токеномика и анализ цен XPIN Network (XPIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XPIN Network (XPIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,41M $ 38,41M $ 38,41M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 17,58B $ 17,58B $ 17,58B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 218,50M $ 218,50M $ 218,50M Исторический максимум: $ 0,0104083 $ 0,0104083 $ 0,0104083 Исторический минимум: $ 0,000457316453478145 $ 0,000457316453478145 $ 0,000457316453478145 Текущая цена: $ 0,002185 $ 0,002185 $ 0,002185 Узнайте больше о цене XPIN Network (XPIN) Купить XPIN сейчас!

Информация о XPIN Network (XPIN) XPIN Network, ведущий проект DePIN на BNB Chain, предоставляет децентрализованную коммуникационную инфраструктуру на базе ИИ для безопасного, эффективного и безграничного подключения. Благодаря беспроводному охвату более 150 стран и регионов, XPIN Global eSIM, PowerLink и AI dNFT открывают новую эру подключения и открывают возможности пассивного дохода. Переосмысливая то, как мир подключается, XPIN создает децентрализованную сеть операторов нового поколения. XPIN Network, ведущий проект DePIN на BNB Chain, предоставляет децентрализованную коммуникационную инфраструктуру на базе ИИ для безопасного, эффективного и безграничного подключения. Благодаря беспроводному охвату более 150 стран и регионов, XPIN Global eSIM, PowerLink и AI dNFT открывают новую эру подключения и открывают возможности пассивного дохода. Переосмысливая то, как мир подключается, XPIN создает децентрализованную сеть операторов нового поколения. Официальный сайт: https://www.xpin.network Whitepaper: https://docs.xpin.network/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Токеномика XPIN Network (XPIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XPIN Network (XPIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XPIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XPIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XPIN, изучите текущую цену XPIN!

Как купить XPIN Заинтересованы в добавлении XPIN Network (XPIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XPIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить XPIN на MEXC прямо сейчас! История цены XPIN Network (XPIN) Анализ истории цены XPIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены XPIN прямо сейчас! Прогноз цены XPIN Хотите узнать, куда может двигаться XPIN? Наша страница прогноза цены XPIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена XPIN прямо сейчас!

