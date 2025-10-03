Текущая цена XOCIETY сегодня составляет 0.003021 USD. Следите за обновлениями цены XO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена XOCIETY сегодня составляет 0.003021 USD. Следите за обновлениями цены XO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XO прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XO

Информация о цене XO

Whitepaper XO

Официальный сайт XO

Токеномика XO

Прогноз цен XO

История XO

Руководство по покупке XO

Конвертер валют XO в фиат

XO на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип XOCIETY

XOCIETY Курс (XO)

Текущая цена 1 XO в USD:

$0,003021
$0,003021$0,003021
-1,62%1D
USD
График цены XOCIETY (XO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:08:26 (UTC+8)

Информация о ценах XOCIETY (XO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,002992
$ 0,002992$ 0,002992
Мин 24Ч
$ 0,003217
$ 0,003217$ 0,003217
Макс 24Ч

$ 0,002992
$ 0,002992$ 0,002992

$ 0,003217
$ 0,003217$ 0,003217

--
----

--
----

-0,04%

-1,61%

+8,35%

+8,35%

Текущая цена XOCIETY (XO) составляет $ 0,003021. За последние 24 часа XO торговался в диапазоне от $ 0,002992 до $ 0,003217, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XO за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, XO изменился на -0,04% за последний час, на -1,61% за 24 часа и на +8,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация XOCIETY (XO)

--
----

$ 78,23K
$ 78,23K$ 78,23K

$ 15,11M
$ 15,11M$ 15,11M

--
----

5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

SUI

Текущая рыночная капитализация XOCIETY составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 78,23K. Циркулируещее обращение XO составляет --, а общее предложение – 5000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,11M.

История цен XOCIETY (XO) в USD

Отслеживайте изменения цены XOCIETY за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00004975-1,61%
30 дней$ -0,003307-52,26%
60 дней$ -0,003932-56,56%
90 дней$ -0,004708-60,92%
Изменение цены XOCIETY сегодня

Сегодня для XO зафиксировано изменение $ -0,00004975 (-1,61%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены XOCIETY за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,003307 (-52,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены XOCIETY за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XO изменился на $ -0,003932 (-56,56%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены XOCIETY за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,004708 (-60,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены XOCIETY (XO)?

Просмотеть страницу истории цен XOCIETY.

Что такое XOCIETY (XO)

XOCIETY – это Pop-шутер с элементами RPG, действие которого разворачивается в глубоком киберпанк-мире. Проект поддерживают такие инвесторы, как HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON и Sui. Примечательно, что Xociety, как флагманский игровой проект Sui, является первой предустановленной игрой на устройстве Sui Play.

XOCIETY доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в XOCIETY. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о XOCIETY в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки XOCIETY простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены XOCIETY (USD)

Сколько будет стоить XOCIETY (XO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XOCIETY (XO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XOCIETY.

Проверьте прогноз цены XOCIETY!

Токеномика XOCIETY (XO)

Понимание токеномики XOCIETY (XO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XO прямо сейчас!

Как купить XOCIETY (XO)

Ищете как купить XOCIETY? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести XOCIETY на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XO на местную валюту

1 XOCIETY (XO) в VND
79,497615
1 XOCIETY (XO) в AUD
A$0,00456171
1 XOCIETY (XO) в GBP
0,00223554
1 XOCIETY (XO) в EUR
0,00256785
1 XOCIETY (XO) в USD
$0,003021
1 XOCIETY (XO) в MYR
RM0,0126882
1 XOCIETY (XO) в TRY
0,12582465
1 XOCIETY (XO) в JPY
¥0,444087
1 XOCIETY (XO) в ARS
ARS$4,3034145
1 XOCIETY (XO) в RUB
0,24835641
1 XOCIETY (XO) в INR
0,26805333
1 XOCIETY (XO) в IDR
Rp50,34997986
1 XOCIETY (XO) в KRW
4,25492745
1 XOCIETY (XO) в PHP
0,1749159
1 XOCIETY (XO) в EGP
￡E.0,14419233
1 XOCIETY (XO) в BRL
R$0,01610193
1 XOCIETY (XO) в CAD
C$0,00419919
1 XOCIETY (XO) в BDT
0,36750465
1 XOCIETY (XO) в NGN
4,42310652
1 XOCIETY (XO) в COP
$11,75486205
1 XOCIETY (XO) в ZAR
R.0,05202162
1 XOCIETY (XO) в UAH
0,12458604
1 XOCIETY (XO) в TZS
T.Sh.7,422597
1 XOCIETY (XO) в VES
Bs0,549822
1 XOCIETY (XO) в CLP
$2,915265
1 XOCIETY (XO) в PKR
Rs0,84977709
1 XOCIETY (XO) в KZT
1,65351414
1 XOCIETY (XO) в THB
฿0,09769914
1 XOCIETY (XO) в TWD
NT$0,09180819
1 XOCIETY (XO) в AED
د.إ0,01108707
1 XOCIETY (XO) в CHF
Fr0,00238659
1 XOCIETY (XO) в HKD
HK$0,02350338
1 XOCIETY (XO) в AMD
֏1,15746594
1 XOCIETY (XO) в MAD
.د.م0,02746089
1 XOCIETY (XO) в MXN
$0,05555619
1 XOCIETY (XO) в SAR
ريال0,01129854
1 XOCIETY (XO) в ETB
Br0,43831689
1 XOCIETY (XO) в KES
KSh0,39013194
1 XOCIETY (XO) в JOD
د.أ0,002141889
1 XOCIETY (XO) в PLN
0,01093602
1 XOCIETY (XO) в RON
лв0,01308093
1 XOCIETY (XO) в SEK
kr0,02830677
1 XOCIETY (XO) в BGN
лв0,00501486
1 XOCIETY (XO) в HUF
Ft0,99898428
1 XOCIETY (XO) в CZK
0,06241386
1 XOCIETY (XO) в KWD
د.ك0,000921405
1 XOCIETY (XO) в ILS
0,0099693
1 XOCIETY (XO) в BOB
Bs0,0208449
1 XOCIETY (XO) в AZN
0,0051357
1 XOCIETY (XO) в TJS
SM0,02812551
1 XOCIETY (XO) в GEL
0,00821712
1 XOCIETY (XO) в AOA
Kz2,76901839
1 XOCIETY (XO) в BHD
.د.ب0,001135896
1 XOCIETY (XO) в BMD
$0,003021
1 XOCIETY (XO) в DKK
kr0,01921356
1 XOCIETY (XO) в HNL
L0,07899915
1 XOCIETY (XO) в MUR
0,13688151
1 XOCIETY (XO) в NAD
$0,05205183
1 XOCIETY (XO) в NOK
kr0,03005895
1 XOCIETY (XO) в NZD
$0,00516591
1 XOCIETY (XO) в PAB
B/.0,003021
1 XOCIETY (XO) в PGK
K0,01283925
1 XOCIETY (XO) в QAR
ر.ق0,01099644
1 XOCIETY (XO) в RSD
дин.0,30140517
1 XOCIETY (XO) в UZS
soʻm36,39758199
1 XOCIETY (XO) в ALL
L0,24890019
1 XOCIETY (XO) в ANG
ƒ0,00540759
1 XOCIETY (XO) в AWG
ƒ0,0054378
1 XOCIETY (XO) в BBD
$0,006042
1 XOCIETY (XO) в BAM
KM0,00501486
1 XOCIETY (XO) в BIF
Fr8,884761
1 XOCIETY (XO) в BND
$0,00386688
1 XOCIETY (XO) в BSD
$0,003021
1 XOCIETY (XO) в JMD
$0,48505176
1 XOCIETY (XO) в KHR
12,13251726
1 XOCIETY (XO) в KMF
Fr1,265799
1 XOCIETY (XO) в LAK
65,67391173
1 XOCIETY (XO) в LKR
Rs0,91348998
1 XOCIETY (XO) в MDL
L0,05057154
1 XOCIETY (XO) в MGA
Ar13,48658988
1 XOCIETY (XO) в MOP
P0,02419821
1 XOCIETY (XO) в MVR
0,0462213
1 XOCIETY (XO) в MWK
MK5,24478831
1 XOCIETY (XO) в MZN
MT0,1930419
1 XOCIETY (XO) в NPR
Rs0,4295862
1 XOCIETY (XO) в PYG
21,273882
1 XOCIETY (XO) в RWF
Fr4,371387
1 XOCIETY (XO) в SBD
$0,02489304
1 XOCIETY (XO) в SCR
0,04416702
1 XOCIETY (XO) в SRD
$0,1151001
1 XOCIETY (XO) в SVC
$0,02640354
1 XOCIETY (XO) в SZL
L0,05202162
1 XOCIETY (XO) в TMT
m0,0105735
1 XOCIETY (XO) в TND
د.ت0,008797152
1 XOCIETY (XO) в TTD
$0,02045217
1 XOCIETY (XO) в UGX
Sh10,45266
1 XOCIETY (XO) в XAF
Fr1,685718
1 XOCIETY (XO) в XCD
$0,0081567
1 XOCIETY (XO) в XOF
Fr1,685718
1 XOCIETY (XO) в XPF
Fr0,305121
1 XOCIETY (XO) в BWP
P0,04011888
1 XOCIETY (XO) в BZD
$0,00607221
1 XOCIETY (XO) в CVE
$0,28370211
1 XOCIETY (XO) в DJF
Fr0,537738
1 XOCIETY (XO) в DOP
$0,1891146
1 XOCIETY (XO) в DZD
د.ج0,39115908
1 XOCIETY (XO) в FJD
$0,00679725
1 XOCIETY (XO) в GNF
Fr26,267595
1 XOCIETY (XO) в GTQ
Q0,02314086
1 XOCIETY (XO) в GYD
$0,63172131
1 XOCIETY (XO) в ISK
kr0,36252

Источники XOCIETY

Для более глубокого понимания XOCIETY рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт XOCIETY
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XOCIETY

Сколько стоит XOCIETY (XO) на сегодня?
Актуальная цена XO в USD – 0,003021 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XO в USD?
Текущая цена XO в USD составляет $ 0,003021. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация XOCIETY?
Рыночная капитализация XO составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XO?
Циркулирующее предложение XO составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XO?
XO достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена XO за все время (ATL)?
XO достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов XO?
Объем торгов за последние 24 часа для XO составляет $ 78,23K USD.
Вырастет ли XO в цене в этом году?
XO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:08:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XOCIETY (XO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Главные новости

Доходность маржинальных фьючерсов MEXC: возможности и вызовы получения двойного дохода от торговли

October 3, 2025

Умная торговля, ноль комиссий: как заказы с поддержкой ИИ от MEXC меняют правила игры

October 3, 2025

GameFi 2.0: Почему Токеномика Определит Будущее Блокчейн-Игрового Мира

October 3, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор XO в USD

Сумма

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0,003021 USD

Торговля XO

XO/USDT
$0,003021
$0,003021$0,003021
-1,59%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах