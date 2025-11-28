XYO изначально создала компанию по обработке данных, специализирующуюся на Proof of Location (подтверждении местоположения), обеспечивающую точность определения местоположения подключенных устройств. Со временем XYO превратилась в полноценную компанию по обработке данных, которая собирает и проверяет как реальные, так и виртуальные данные, подключая их к приложениям Web2 и Web3. XYO расширила свою экосистему, запустив блокчейн XYO Layer One, специально разработанный для поддержки интенсивных потребностей в данных DePIN, RWA, AI и других подобных отраслей, основанных на данных. Блокчейн XYO Layer One предлагает специально разработанное решение для отраслей с большим объемом данных, таких как AI и DePIN, с уникальной архитектурой, которая поддерживает одновременную работу блокчейнов с единым общим реестром. Он обеспечивает бесперебойную обработку данных при сохранении точности и масштабируемости, гарантируя соответствие требованиям различных приложений.