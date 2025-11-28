Токеномика XL1 (XL1)
Токеномика и анализ цен XL1 (XL1)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене XL1 (XL1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о XL1 (XL1)
XYO изначально создала компанию по обработке данных, специализирующуюся на Proof of Location (подтверждении местоположения), обеспечивающую точность определения местоположения подключенных устройств. Со временем XYO превратилась в полноценную компанию по обработке данных, которая собирает и проверяет как реальные, так и виртуальные данные, подключая их к приложениям Web2 и Web3. XYO расширила свою экосистему, запустив блокчейн XYO Layer One, специально разработанный для поддержки интенсивных потребностей в данных DePIN, RWA, AI и других подобных отраслей, основанных на данных. Блокчейн XYO Layer One предлагает специально разработанное решение для отраслей с большим объемом данных, таких как AI и DePIN, с уникальной архитектурой, которая поддерживает одновременную работу блокчейнов с единым общим реестром. Он обеспечивает бесперебойную обработку данных при сохранении точности и масштабируемости, гарантируя соответствие требованиям различных приложений.
Токеномика XL1 (XL1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики XL1 (XL1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XL1, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XL1.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XL1, изучите текущую цену XL1!
Как купить XL1
Заинтересованы в добавлении XL1 (XL1) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XL1, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены XL1 (XL1)
Анализ истории цены XL1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены XL1
Хотите узнать, куда может двигаться XL1? Наша страница прогноза цены XL1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить XL1 (XL1)
Сумма
1 XL1 = 0,0006706 USD
Торговля XL1 (XL1)
В тренде
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
ТОП по объему
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Недавно добавленные
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Лидеры роста
Топ криптовалют по росту за 24 часа, на которые стоит обратить внимание каждому трейдеру