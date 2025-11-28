Токеномика XL1 (XL1)

Откройте для себя ключевую информацию о XL1 (XL1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:27:48 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен XL1 (XL1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XL1 (XL1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,85M
$ 3,85M
Общее предложение:
$ 38,00B
$ 38,00B
Оборотное предложение:
$ 5,74B
$ 5,74B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25,48M
$ 25,48M
Исторический максимум:
$ 0,0051751
$ 0,0051751
Исторический минимум:
$ 0,000627599300698413
$ 0,000627599300698413
Текущая цена:
$ 0,0006706
$ 0,0006706

Информация о XL1 (XL1)

XYO изначально создала компанию по обработке данных, специализирующуюся на Proof of Location (подтверждении местоположения), обеспечивающую точность определения местоположения подключенных устройств. Со временем XYO превратилась в полноценную компанию по обработке данных, которая собирает и проверяет как реальные, так и виртуальные данные, подключая их к приложениям Web2 и Web3. XYO расширила свою экосистему, запустив блокчейн XYO Layer One, специально разработанный для поддержки интенсивных потребностей в данных DePIN, RWA, AI и других подобных отраслей, основанных на данных. Блокчейн XYO Layer One предлагает специально разработанное решение для отраслей с большим объемом данных, таких как AI и DePIN, с уникальной архитектурой, которая поддерживает одновременную работу блокчейнов с единым общим реестром. Он обеспечивает бесперебойную обработку данных при сохранении точности и масштабируемости, гарантируя соответствие требованиям различных приложений.

Официальный сайт:
https://xyo.network
Whitepaper:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

Токеномика XL1 (XL1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XL1 (XL1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XL1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XL1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XL1, изучите текущую цену XL1!

