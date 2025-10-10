Токеномика Xeleb Protocol (XCX)

Токеномика Xeleb Protocol (XCX)

Откройте для себя ключевую информацию о Xeleb Protocol (XCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10
Токеномика и анализ цен Xeleb Protocol (XCX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xeleb Protocol (XCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,04M
$ 6,04M
Общее предложение:
$ 999,95M
$ 999,95M
Оборотное предложение:
$ 108,30M
$ 108,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 55,79M
$ 55,79M
Исторический максимум:
$ 0,1
$ 0,1
Исторический минимум:
$ 0,029927374357583258
$ 0,029927374357583258
Текущая цена:
$ 0,05579
$ 0,05579

Информация о Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – хаб ИИ-агентов и инфлюенсеров, где ИИ приносит реальную пользу. Xeleb – это платформа нового поколения, которая предоставляет людям и бизнесу возможность создавать, владеть и монетизировать ИИ-агентов с реальными прикладными функциями. Объединяя технологии ИИ и Web3, Xeleb предлагает токенизированное владение агентами, взаимодействия с реальной полезностью и рост, управляемый сообществом. Наша миссия – преодолеть разрыв между инновациями в сфере ИИ и экономикой создателей, превращая обычных пользователей в строителей и выгодоприобретателей AI-ценности.

Официальный сайт:
https://xeleb.io
Whitepaper:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Токеномика Xeleb Protocol (XCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Xeleb Protocol (XCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XCX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XCX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCX, изучите текущую цену XCX!

