Информация о Xeleb Protocol (XCX)
Xeleb – хаб ИИ-агентов и инфлюенсеров, где ИИ приносит реальную пользу. Xeleb – это платформа нового поколения, которая предоставляет людям и бизнесу возможность создавать, владеть и монетизировать ИИ-агентов с реальными прикладными функциями. Объединяя технологии ИИ и Web3, Xeleb предлагает токенизированное владение агентами, взаимодействия с реальной полезностью и рост, управляемый сообществом. Наша миссия – преодолеть разрыв между инновациями в сфере ИИ и экономикой создателей, превращая обычных пользователей в строителей и выгодоприобретателей AI-ценности.
Токеномика Xeleb Protocol (XCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Xeleb Protocol (XCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XCX, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XCX.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XCX, изучите текущую цену XCX!
Как купить XCX
Заинтересованы в добавлении Xeleb Protocol (XCX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XCX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Xeleb Protocol (XCX)
Анализ истории цены XCX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены XCX
Хотите узнать, куда может двигаться XCX? Наша страница прогноза цены XCX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
