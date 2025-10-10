Xeleb – хаб ИИ-агентов и инфлюенсеров, где ИИ приносит реальную пользу. Xeleb – это платформа нового поколения, которая предоставляет людям и бизнесу возможность создавать, владеть и монетизировать ИИ-агентов с реальными прикладными функциями. Объединяя технологии ИИ и Web3, Xeleb предлагает токенизированное владение агентами, взаимодействия с реальной полезностью и рост, управляемый сообществом. Наша миссия – преодолеть разрыв между инновациями в сфере ИИ и экономикой создателей, превращая обычных пользователей в строителей и выгодоприобретателей AI-ценности.

Xeleb – хаб ИИ-агентов и инфлюенсеров, где ИИ приносит реальную пользу. Xeleb – это платформа нового поколения, которая предоставляет людям и бизнесу возможность создавать, владеть и монетизировать ИИ-агентов с реальными прикладными функциями. Объединяя технологии ИИ и Web3, Xeleb предлагает токенизированное владение агентами, взаимодействия с реальной полезностью и рост, управляемый сообществом. Наша миссия – преодолеть разрыв между инновациями в сфере ИИ и экономикой создателей, превращая обычных пользователей в строителей и выгодоприобретателей AI-ценности.