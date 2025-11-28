Что такое WKC

Токеномика и анализ цен WIKI CAT (WKC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WIKI CAT (WKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,72M $ 44,72M $ 44,72M Общее предложение: $ 853,28T $ 853,28T $ 853,28T Оборотное предложение: $ 545,84T $ 545,84T $ 545,84T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,70M $ 69,70M $ 69,70M Исторический максимум: $ 0,00000051338 $ 0,00000051338 $ 0,00000051338 Исторический минимум: $ 0,000000000057105301 $ 0,000000000057105301 $ 0,000000000057105301 Текущая цена: $ 0,00000008192 $ 0,00000008192 $ 0,00000008192 Узнайте больше о цене WIKI CAT (WKC) Купить WKC сейчас!

Информация о WIKI CAT (WKC) Официальный сайт: https://wikicatcoin.com/ Whitepaper: https://wiki-cat.gitbook.io/wiki-cat-docs Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb

Токеномика WIKI CAT (WKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WIKI CAT (WKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WKC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WKC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WKC, изучите текущую цену WKC!

Как купить WKC Заинтересованы в добавлении WIKI CAT (WKC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WKC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WKC на MEXC прямо сейчас! История цены WIKI CAT (WKC) Анализ истории цены WKC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WKC прямо сейчас! Прогноз цены WKC Хотите узнать, куда может двигаться WKC? Наша страница прогноза цены WKC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WKC прямо сейчас!

