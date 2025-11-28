Токеномика WIKI CAT (WKC)

Токеномика WIKI CAT (WKC)

Откройте для себя ключевую информацию о WIKI CAT (WKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:03:59 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен WIKI CAT (WKC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WIKI CAT (WKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 44,72M
$ 44,72M$ 44,72M
Общее предложение:
$ 853,28T
$ 853,28T$ 853,28T
Оборотное предложение:
$ 545,84T
$ 545,84T$ 545,84T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,70M
$ 69,70M$ 69,70M
Исторический максимум:
$ 0,00000051338
$ 0,00000051338$ 0,00000051338
Исторический минимум:
$ 0,000000000057105301
$ 0,000000000057105301$ 0,000000000057105301
Текущая цена:
$ 0,00000008192
$ 0,00000008192$ 0,00000008192

Информация о WIKI CAT (WKC)

Официальный сайт:
https://wikicatcoin.com/
Whitepaper:
https://wiki-cat.gitbook.io/wiki-cat-docs
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6ec90334d89dbdc89e08a133271be3d104128edb

Токеномика WIKI CAT (WKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WIKI CAT (WKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WKC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WKC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WKC, изучите текущую цену WKC!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

