Токеномика и анализ цен VFY (VFY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VFY (VFY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,73M $ 32,73M $ 32,73M Исторический максимум: $ 0,208 $ 0,208 $ 0,208 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,03273 $ 0,03273 $ 0,03273 Узнайте больше о цене VFY (VFY) Купить VFY сейчас!

Информация о VFY (VFY) zkVerify – это универсальный и сверхэффективный уровень проверки доказательств для реальных практических приложений в Интернете. Значительно снижая барьеры для доступа к проверкам доказательств с нулевым разглашением, zkVerify открывает возможности для масштабирования и огромный потенциал роста в таких секторах, как DeFi, ИИ и повседневные цифровые взаимодействия. Официальный сайт: https://zkverify.io/ Whitepaper: https://downloads.horizenlabs.io/file/labs-web-assets/zkverify-protocol-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xa749dE6c28262B7ffbc5De27dC845DD7eCD2b358

Токеномика VFY (VFY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VFY (VFY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VFY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VFY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VFY, изучите текущую цену VFY!

Как купить VFY Заинтересованы в добавлении VFY (VFY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VFY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить VFY на MEXC прямо сейчас! История цены VFY (VFY) Анализ истории цены VFY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены VFY прямо сейчас! Прогноз цены VFY Хотите узнать, куда может двигаться VFY? Наша страница прогноза цены VFY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VFY прямо сейчас!

