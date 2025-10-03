Текущая цена VCITY сегодня составляет -- USD. Следите за обновлениями цены VCITY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VCITY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VCITY сегодня составляет -- USD. Следите за обновлениями цены VCITY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VCITY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VCITY

Информация о цене VCITY

Токеномика VCITY

Прогноз цен VCITY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип VCITY

VCITY Курс (VCITY)

Не в листинге

USD
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
Страница обновлена: 2025-10-05 08:14:35 (UTC+8)

Информация о ценах VCITY (VCITY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
--
----
Мин 24Ч
--
----
Макс 24Ч

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Текущая цена VCITY (VCITY) составляет --. За последние 24 часа VCITY торговался в диапазоне от -- до --, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VCITY за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, VCITY изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -- за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VCITY (VCITY)

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Текущая рыночная капитализация VCITY составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VCITY составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен VCITY (VCITY) в USD

Отслеживайте изменения цены VCITY за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
No Data
Изменение цены VCITY сегодня

Сегодня для VCITY зафиксировано изменение -- (--), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены VCITY за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на -- (--), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены VCITY за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VCITY изменился на -- (--), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены VCITY за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по -- (--), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Что такое VCITY (VCITY)

VCITY доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в VCITY. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга VCITY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о VCITY в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки VCITY простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены VCITY (USD)

Сколько будет стоить VCITY (VCITY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VCITY (VCITY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VCITY.

Проверьте прогноз цены VCITY!

Токеномика VCITY (VCITY)

Понимание токеномики VCITY (VCITY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VCITY прямо сейчас!

Как купить VCITY (VCITY)

Ищете как купить VCITY? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести VCITY на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

VCITY на местную валюту

1 VCITY (VCITY) в VND
--
1 VCITY (VCITY) в AUD
A$--
1 VCITY (VCITY) в GBP
--
1 VCITY (VCITY) в EUR
--
1 VCITY (VCITY) в USD
$--
1 VCITY (VCITY) в MYR
RM--
1 VCITY (VCITY) в TRY
--
1 VCITY (VCITY) в JPY
¥--
1 VCITY (VCITY) в ARS
ARS$--
1 VCITY (VCITY) в RUB
--
1 VCITY (VCITY) в INR
--
1 VCITY (VCITY) в IDR
Rp--
1 VCITY (VCITY) в KRW
--
1 VCITY (VCITY) в PHP
--
1 VCITY (VCITY) в EGP
￡E.--
1 VCITY (VCITY) в BRL
R$--
1 VCITY (VCITY) в CAD
C$--
1 VCITY (VCITY) в BDT
--
1 VCITY (VCITY) в NGN
--
1 VCITY (VCITY) в COP
$--
1 VCITY (VCITY) в ZAR
R.--
1 VCITY (VCITY) в UAH
--
1 VCITY (VCITY) в TZS
T.Sh.--
1 VCITY (VCITY) в VES
Bs--
1 VCITY (VCITY) в CLP
$--
1 VCITY (VCITY) в PKR
Rs--
1 VCITY (VCITY) в KZT
--
1 VCITY (VCITY) в THB
฿--
1 VCITY (VCITY) в TWD
NT$--
1 VCITY (VCITY) в AED
د.إ--
1 VCITY (VCITY) в CHF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в HKD
HK$--
1 VCITY (VCITY) в AMD
֏--
1 VCITY (VCITY) в MAD
.د.م--
1 VCITY (VCITY) в MXN
$--
1 VCITY (VCITY) в SAR
ريال--
1 VCITY (VCITY) в ETB
Br--
1 VCITY (VCITY) в KES
KSh--
1 VCITY (VCITY) в JOD
د.أ--
1 VCITY (VCITY) в PLN
--
1 VCITY (VCITY) в RON
лв--
1 VCITY (VCITY) в SEK
kr--
1 VCITY (VCITY) в BGN
лв--
1 VCITY (VCITY) в HUF
Ft--
1 VCITY (VCITY) в CZK
--
1 VCITY (VCITY) в KWD
د.ك--
1 VCITY (VCITY) в ILS
--
1 VCITY (VCITY) в BOB
Bs--
1 VCITY (VCITY) в AZN
--
1 VCITY (VCITY) в TJS
SM--
1 VCITY (VCITY) в GEL
--
1 VCITY (VCITY) в AOA
Kz--
1 VCITY (VCITY) в BHD
.د.ب--
1 VCITY (VCITY) в BMD
$--
1 VCITY (VCITY) в DKK
kr--
1 VCITY (VCITY) в HNL
L--
1 VCITY (VCITY) в MUR
--
1 VCITY (VCITY) в NAD
$--
1 VCITY (VCITY) в NOK
kr--
1 VCITY (VCITY) в NZD
$--
1 VCITY (VCITY) в PAB
B/.--
1 VCITY (VCITY) в PGK
K--
1 VCITY (VCITY) в QAR
ر.ق--
1 VCITY (VCITY) в RSD
дин.--
1 VCITY (VCITY) в UZS
soʻm--
1 VCITY (VCITY) в ALL
L--
1 VCITY (VCITY) в ANG
ƒ--
1 VCITY (VCITY) в AWG
ƒ--
1 VCITY (VCITY) в BBD
$--
1 VCITY (VCITY) в BAM
KM--
1 VCITY (VCITY) в BIF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в BND
$--
1 VCITY (VCITY) в BSD
$--
1 VCITY (VCITY) в JMD
$--
1 VCITY (VCITY) в KHR
--
1 VCITY (VCITY) в KMF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в LAK
--
1 VCITY (VCITY) в LKR
Rs--
1 VCITY (VCITY) в MDL
L--
1 VCITY (VCITY) в MGA
Ar--
1 VCITY (VCITY) в MOP
P--
1 VCITY (VCITY) в MVR
--
1 VCITY (VCITY) в MWK
MK--
1 VCITY (VCITY) в MZN
MT--
1 VCITY (VCITY) в NPR
Rs--
1 VCITY (VCITY) в PYG
--
1 VCITY (VCITY) в RWF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в SBD
$--
1 VCITY (VCITY) в SCR
--
1 VCITY (VCITY) в SRD
$--
1 VCITY (VCITY) в SVC
$--
1 VCITY (VCITY) в SZL
L--
1 VCITY (VCITY) в TMT
m--
1 VCITY (VCITY) в TND
د.ت--
1 VCITY (VCITY) в TTD
$--
1 VCITY (VCITY) в UGX
Sh--
1 VCITY (VCITY) в XAF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в XCD
$--
1 VCITY (VCITY) в XOF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в XPF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в BWP
P--
1 VCITY (VCITY) в BZD
$--
1 VCITY (VCITY) в CVE
$--
1 VCITY (VCITY) в DJF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в DOP
$--
1 VCITY (VCITY) в DZD
د.ج--
1 VCITY (VCITY) в FJD
$--
1 VCITY (VCITY) в GNF
Fr--
1 VCITY (VCITY) в GTQ
Q--
1 VCITY (VCITY) в GYD
$--
1 VCITY (VCITY) в ISK
kr--

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VCITY

Сколько стоит VCITY (VCITY) на сегодня?
Актуальная цена VCITY в USD – -- USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VCITY в USD?
Текущая цена VCITY в USD составляет --. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VCITY?
Рыночная капитализация VCITY составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VCITY?
Циркулирующее предложение VCITY составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VCITY?
VCITY достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена VCITY за все время (ATL)?
VCITY достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов VCITY?
Объем торгов за последние 24 часа для VCITY составляет -- USD.
Вырастет ли VCITY в цене в этом году?
VCITY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VCITY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:14:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VCITY (VCITY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Главные новости

Доходность маржинальных фьючерсов MEXC: возможности и вызовы получения двойного дохода от торговли

October 3, 2025

Умная торговля, ноль комиссий: как заказы с поддержкой ИИ от MEXC меняют правила игры

October 3, 2025

GameFi 2.0: Почему Токеномика Определит Будущее Блокчейн-Игрового Мира

October 3, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор VCITY в USD

Сумма

VCITY
VCITY
USD
USD

1 VCITY = -- USD

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах