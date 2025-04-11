Что такое Smart Valor (VALOR)

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

Smart Valor доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Smart Valor. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга VALOR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Smart Valor в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Smart Valor простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Smart Valor Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Smart Valor, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена VALOR в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Smart Valor.

История цен Smart Valor

Отслеживание траектории движения цены VALOR дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории VALOR в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Smart Valor.

Как купить Smart Valor (VALOR)

Ищете как купить Smart Valor? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Smart Valor на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

VALOR на местную валюту

1 VALOR к VND ₫ 84.564018 1 VALOR к AUD A$ 0.00524382 1 VALOR к GBP ￡ 0.00250648 1 VALOR к EUR € 0.00290224 1 VALOR к USD $ 0.003298 1 VALOR к MYR RM 0.01457716 1 VALOR к TRY ₺ 0.12552188 1 VALOR к JPY ¥ 0.47336194 1 VALOR к RUB ₽ 0.27445956 1 VALOR к INR ₹ 0.28389184 1 VALOR к IDR Rp 54.96664468 1 VALOR к KRW ₩ 4.6846441 1 VALOR к PHP ₱ 0.18857964 1 VALOR к EGP ￡E. 0.1691874 1 VALOR к BRL R$ 0.01932628 1 VALOR к CAD C$ 0.00455124 1 VALOR к BDT ৳ 0.40080594 1 VALOR к NGN ₦ 5.26835712 1 VALOR к UAH ₴ 0.1365372 1 VALOR к VES Bs 0.234158 1 VALOR к PKR Rs 0.92482516 1 VALOR к KZT ₸ 1.70437342 1 VALOR к THB ฿ 0.11038406 1 VALOR к TWD NT$ 0.10675626 1 VALOR к AED د.إ 0.01210366 1 VALOR к CHF Fr 0.00267138 1 VALOR к HKD HK$ 0.0255595 1 VALOR к MAD .د.م 0.0306714 1 VALOR к MXN $ 0.06704834

Источники Smart Valor

Для более глубокого понимания Smart Valor рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Smart Valor Какова цена Smart Valor (VALOR) сегодня? Текущая цена Smart Valor (VALOR) составляет 0.003298 USD . Какова рыночная капитализация Smart Valor (VALOR)? Текущая рыночная капитализация Smart Valor составляет $ 165.88K USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения VALOR на его рыночную цену в реальном времени 0.003298 USD . Каково оборотное предложение Smart Valor (VALOR)? Текущее оборотное предложение Smart Valor (VALOR) составляет 50.30M USD . Какова была самая высокая цена Smart Valor (VALOR)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Smart Valor (VALOR) составляет 0.2 USD . Каков 24-часовой объем торгов Smart Valor (VALOR)? 24-часовой объем торгов Smart Valor (VALOR) составляет $ 13.78K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое Mind Network (FHE)? Полное руководство по криптотокену с полной гомоморфной криптографией Представляем Mind Network, pioneering проект, использующий полную гомоморфную криптографию (FHE) для создания цифровой экосистемы с нулевым уровнем доверия, где данные остаются зашифрованными не только во время передачи, но и на протяжении всего вычисления. Родной токен Mind Network, $FHE, управляет этим революционным протоколом, который переопределяет наш подход к безопасности в эпоху ИИ и блокчейна.

Что такое Unite (UNITE)? Полное руководство по первой L3 блокчейн для мобильных игр В этой статье представлено всестороннее исследование Unite, от его базовой технологии до рыночного потенциала и всего, что между ними.