Токеномика Smart Valor (VALOR) Откройте для себя ключевую информацию о Smart Valor (VALOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smart Valor (VALOR) SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth. Официальный сайт: https://smartvalor.com/en/ Whitepaper: https://res.smartvalor.com/public/SMART-VALOR-WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x297e4e5e59ad72b1b0a2fd446929e76117be0e0a Купить VALOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Smart Valor (VALOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smart Valor (VALOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,21K $ 69,21K $ 69,21K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 50,30M $ 50,30M $ 50,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,60K $ 137,60K $ 137,60K Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,000472503917688144 $ 0,000472503917688144 $ 0,000472503917688144 Текущая цена: $ 0,001376 $ 0,001376 $ 0,001376 Узнайте больше о цене Smart Valor (VALOR)

Токеномика Smart Valor (VALOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smart Valor (VALOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VALOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VALOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VALOR, изучите текущую цену VALOR!

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