Токеномика StablR USD (USDR)

Токеномика StablR USD (USDR)

Откройте для себя ключевую информацию о StablR USD (USDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:52:20 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен StablR USD (USDR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене StablR USD (USDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,19M
$ 7,19M$ 7,19M
Общее предложение:
$ 7,20M
$ 7,20M$ 7,20M
Оборотное предложение:
$ 7,20M
$ 7,20M$ 7,20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,19M
$ 7,19M$ 7,19M
Исторический максимум:
$ 1,3
$ 1,3$ 1,3
Исторический минимум:
$ 0,980782166260219
$ 0,980782166260219$ 0,980782166260219
Текущая цена:
$ 0,998
$ 0,998$ 0,998

Информация о StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) – это стейблкоин, соответствующий требованиям MiCAR, обеспеченный и привязанный к курсу доллара США и подлежащий обмену в соотношении 1:1. Этот стейблкоин обеспечен фиатными средствами и краткосрочными государственными облигациями. Основная цель StablR USD (USDR) – предоставить цифровую альтернативу традиционным формам денег, которая будет более эффективной, безопасной и доступной. StablR USD (USDR) можно использовать как средство обмена, средство сбережения и единицу учета. Основные варианты использования StablR USD (USDR) включают ускорение и удешевление платежей, облегчение международной (валютной) торговли и инвестиций, а также создание более гибких и устойчивых финансовых систем.

Официальный сайт:
https://stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

Токеномика StablR USD (USDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики StablR USD (USDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USDR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USDR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDR, изучите текущую цену USDR!

Как купить USDR

Заинтересованы в добавлении StablR USD (USDR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки USDR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены StablR USD (USDR)

Анализ истории цены USDR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены USDR

Хотите узнать, куда может двигаться USDR? Наша страница прогноза цены USDR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»