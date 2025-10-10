StablR USD (USDR) – это стейблкоин, соответствующий требованиям MiCAR, обеспеченный и привязанный к курсу доллара США и подлежащий обмену в соотношении 1:1. Этот стейблкоин обеспечен фиатными средствами и краткосрочными государственными облигациями. Основная цель StablR USD (USDR) – предоставить цифровую альтернативу традиционным формам денег, которая будет более эффективной, безопасной и доступной. StablR USD (USDR) можно использовать как средство обмена, средство сбережения и единицу учета. Основные варианты использования StablR USD (USDR) включают ускорение и удешевление платежей, облегчение международной (валютной) торговли и инвестиций, а также создание более гибких и устойчивых финансовых систем.

