Токеномика и анализ цен TOWNS (TOWNS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOWNS (TOWNS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,87M $ 18,87M $ 18,87M Общее предложение: $ 10,31B $ 10,31B $ 10,31B Оборотное предложение: $ 2,28B $ 2,28B $ 2,28B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 127,07M $ 127,07M $ 127,07M Исторический максимум: $ 0,0847 $ 0,0847 $ 0,0847 Исторический минимум: $ 0,00247547300739468 $ 0,00247547300739468 $ 0,00247547300739468 Текущая цена: $ 0,00829 $ 0,00829 $ 0,00829 Узнайте больше о цене TOWNS (TOWNS) Купить TOWNS сейчас!

Towns Protocol – это проект коммуникационной инфраструктуры, предназначенный для разработки приложений мгновенного обмена сообщениями. Он включает EVM-совместимый блокчейн 2 уровня, децентрализованные ноды потоковой передачи для доставки сообщений и смарт-контракты, размещенные на Base – Ethereum 2 уровня. Официальный сайт: https://www.towns.com/ Whitepaper: https://docs.towns.com/white-paper/towns-technical-overview Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x000000Fa00b200406de700041CFc6b19BbFB4d13

Токеномика TOWNS (TOWNS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOWNS (TOWNS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOWNS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOWNS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOWNS, изучите текущую цену TOWNS!

Как купить TOWNS Заинтересованы в добавлении TOWNS (TOWNS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TOWNS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TOWNS на MEXC прямо сейчас! История цены TOWNS (TOWNS) Анализ истории цены TOWNS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TOWNS прямо сейчас! Прогноз цены TOWNS Хотите узнать, куда может двигаться TOWNS? Наша страница прогноза цены TOWNS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TOWNS прямо сейчас!

