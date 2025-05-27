Что такое Love Terminal (TERMINAL)

Love Terminal is an AI-driven town management game built with Agentic IDE, bringing the cozy charm of Stardew Valley into the Web3 era. It combines immersive gameplay with intelligent AI NPCs to create a dynamic and interactive experience.

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Love Terminal Прогноз Цены

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TERMINAL на местную валюту

1 TERMINAL к VND ₫ 0,51205077 1 TERMINAL к AUD A$ 0,0000307538 1 TERMINAL к GBP ￡ 0,0000145781 1 TERMINAL к EUR € 0,0000173739 1 TERMINAL к USD $ 0,00001997 1 TERMINAL к MYR RM 0,000083874 1 TERMINAL к TRY ₺ 0,0007786303 1 TERMINAL к JPY ¥ 0,0028441274 1 TERMINAL к RUB ₽ 0,0015926075 1 TERMINAL к INR ₹ 0,0017028419 1 TERMINAL к IDR Rp 0,3220967291 1 TERMINAL к PHP ₱ 0,0011053395 1 TERMINAL к EGP ￡E. 0,000994506 1 TERMINAL к BRL R$ 0,0001130302 1 TERMINAL к CAD C$ 0,0000273589 1 TERMINAL к BDT ৳ 0,0024329451 1 TERMINAL к NGN ₦ 0,0315979319 1 TERMINAL к UAH ₴ 0,0008303526 1 TERMINAL к VES Bs 0,00187718 1 TERMINAL к PKR Rs 0,0056237517 1 TERMINAL к KZT ₸ 0,0101679252 1 TERMINAL к THB ฿ 0,0006514214 1 TERMINAL к TWD NT$ 0,0005983012 1 TERMINAL к AED د.إ 0,0000732899 1 TERMINAL к CHF Fr 0,0000163754 1 TERMINAL к HKD HK$ 0,0001563651 1 TERMINAL к MAD .د.م 0,0001831249 1 TERMINAL к MXN $ 0,0003842228

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