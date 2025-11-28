Что такое TCOM

Токеномика и анализ цен TCOM Global (TCOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TCOM Global (TCOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,56M $ 47,56M $ 47,56M Исторический максимум: $ 0,07064 $ 0,07064 $ 0,07064 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,04756 $ 0,04756 $ 0,04756 Узнайте больше о цене TCOM Global (TCOM) Купить TCOM сейчас!

Информация о TCOM Global (TCOM) TCOM – это первый в мире децентрализованный протокол управления интеллектуальной собственностью, который начинает свою работу с 65 классических произведений японского «бога манги» Осаму Тэдзуки и призван переосмыслить процессы создания, лицензирования и распределения ценности интеллектуальной собственности. TCOM – это первый в мире децентрализованный протокол управления интеллектуальной собственностью, который начинает свою работу с 65 классических произведений японского «бога манги» Осаму Тэдзуки и призван переосмыслить процессы создания, лицензирования и распределения ценности интеллектуальной собственности. Официальный сайт: https://tcomglobal.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc23db46993f643f1fa0494cd30f9f43505885d84

Токеномика TCOM Global (TCOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TCOM Global (TCOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TCOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TCOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TCOM, изучите текущую цену TCOM!

