Что такое SUI Agents (SUIAI)

SUAI – это первый ИИ-проект на SUI. Его флагманский продукт – слой ИИ-агента, который позволяет пользователям легко создавать, токенизировать, торговать и взаимодействовать с ИИ-агентом. С учетом того, что рыночная стоимость протоколов Virtuals недавно достигла 1,6 млрд $, $SUAI имеет потенциал роста более чем в 400 раз. Агент SUI открывает огромный рынок объемом более 10 трлн $, объединяя ИИ и блокчейн SUI, расширяя возможности создателей, разработчиков и сообществ. Легко запускать, использовать и торговать ИИ-агентом одним щелчком мыши. Каждый ИИ-агент токенизирован, сопряжен с $SuiAi и заблокирован в пулах ликвидности проекта.

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SUI Agents Прогноз Цены

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