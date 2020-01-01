Токеномика SUI Agents (SUIAI) Откройте для себя ключевую информацию о SUI Agents (SUIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUI Agents (SUIAI) SUAI – это первый ИИ-проект на SUI. Его флагманский продукт – слой ИИ-агента, который позволяет пользователям легко создавать, токенизировать, торговать и взаимодействовать с ИИ-агентом. С учетом того, что рыночная стоимость протоколов Virtuals недавно достигла 1,6 млрд $, $SUAI имеет потенциал роста более чем в 400 раз. Агент SUI открывает огромный рынок объемом более 10 трлн $, объединяя ИИ и блокчейн SUI, расширяя возможности создателей, разработчиков и сообществ. Легко запускать, использовать и торговать ИИ-агентом одним щелчком мыши. Каждый ИИ-агент токенизирован, сопряжен с $SuiAi и заблокирован в пулах ликвидности проекта. Официальный сайт: https://suia.io/ Whitepaper: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Купить SUIAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SUI Agents (SUIAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUI Agents (SUIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0191 $ 0,0191 $ 0,0191 Узнайте больше о цене SUI Agents (SUIAI)

Токеномика SUI Agents (SUIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUI Agents (SUIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUIAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUIAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUIAI, изучите текущую цену SUIAI!

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