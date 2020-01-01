Токеномика SubQuery Network (SQT) Откройте для себя ключевую информацию о SubQuery Network (SQT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SubQuery Network (SQT) SubQuery Network – это инновационная инфраструктура web3 с инструментами, которые позволяют строителям децентрализовать будущее. SubQuery - это индексатор данных блокчейна, который предоставляет быстрые, гибкие, надежные и децентрализованные API для питания и создания ведущих приложений Web-3 для более чем 160 сетей. Официальный сайт: https://www.subquery.network Whitepaper: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Купить SQT сейчас!

Токеномика и анализ цен SubQuery Network (SQT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SubQuery Network (SQT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,011456 $ 0,011456 $ 0,011456 Исторический минимум: $ 0,001032119490385362 $ 0,001032119490385362 $ 0,001032119490385362 Текущая цена: $ 0,001137 $ 0,001137 $ 0,001137 Узнайте больше о цене SubQuery Network (SQT)

Токеномика SubQuery Network (SQT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SubQuery Network (SQT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SQT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SQT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQT, изучите текущую цену SQT!

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