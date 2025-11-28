Что такое UB

Токеномика и анализ цен Unibase (UB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unibase (UB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 418,80M $ 418,80M $ 418,80M Исторический максимум: $ 0,09368 $ 0,09368 $ 0,09368 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,04188 $ 0,04188 $ 0,04188 Узнайте больше о цене Unibase (UB) Купить UB сейчас!

Информация о Unibase (UB) Unibase – это высокопроизводительный децентрализованный уровень памяти для искусственного интеллекта, который наделяет ИИ-агентов долговременной памятью и кроссплатформенной совместимостью, позволяя им запоминать, сотрудничать и развиваться автономно. Unibase – это высокопроизводительный децентрализованный уровень памяти для искусственного интеллекта, который наделяет ИИ-агентов долговременной памятью и кроссплатформенной совместимостью, позволяя им запоминать, сотрудничать и развиваться автономно. Официальный сайт: https://unibase.com/ Whitepaper: https://openos-labs.gitbook.io/unibase-docs/unibase-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x40b8129B786D766267A7a118cF8C07E31CDB6Fde

Токеномика Unibase (UB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unibase (UB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UB, изучите текущую цену UB!

История цены Unibase (UB) Анализ истории цены UB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

