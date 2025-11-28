Токеномика SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Откройте для себя ключевую информацию о SPDR S P 500 ETF (SPYON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:02:13 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPDR S P 500 ETF (SPYON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25.50M
Общее предложение:
$ 37.21K
Оборотное предложение:
$ 37.21K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 25.50M
Исторический максимум:
$ 712.92
Исторический минимум:
$ 640.4052156827559
Текущая цена:
$ 685.48
Информация о SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Официальный сайт:
https://app.ondo.finance/assets/spyon
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xFeDC5f4a6c38211c1338aa411018DFAf26612c08

Токеномика SPDR S P 500 ETF (SPYON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SPDR S P 500 ETF (SPYON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPYON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPYON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPYON, изучите текущую цену SPYON!

Как купить SPYON

Заинтересованы в добавлении SPDR S P 500 ETF (SPYON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SPYON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Анализ истории цены SPYON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SPYON

Хотите узнать, куда может двигаться SPYON? Наша страница прогноза цены SPYON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

