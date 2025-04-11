Что такое SPICE (SPICE)

$SPICE — это основа игрового мира Lowlife Forms Gameverse – мира, ориентированного на дегенов, наполненного экшеном, где переплетаются игры, искусственный интеллект и крипто-мемная культура. Наша флагманская игра, Lowlife Forms, это не просто масштабируемый научно-фантастический RPG-шутер, который выпускается эпизодически – это полноценное web3 игровое «Культовое» пространство, где ИИ будет основой для креативных исследований, поведения NPC и создания пользовательских активов, что делает развлечение более захватывающим, чем когда-либо. Это не просто игра, это движение.

SPICE доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в SPICE. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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SPICE Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как SPICE, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена SPICE в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены SPICE.

История цен SPICE

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Как купить SPICE (SPICE)

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SPICE на местную валюту

1 SPICE к VND ₫ 4.6025595 1 SPICE к AUD A$ 0.000285405 1 SPICE к GBP ￡ 0.00013642 1 SPICE к EUR € 0.00015796 1 SPICE к USD $ 0.0001795 1 SPICE к MYR RM 0.00079339 1 SPICE к TRY ₺ 0.00683177 1 SPICE к JPY ¥ 0.025770815 1 SPICE к RUB ₽ 0.01493799 1 SPICE к INR ₹ 0.01545136 1 SPICE к IDR Rp 2.99166547 1 SPICE к KRW ₩ 0.254970775 1 SPICE к PHP ₱ 0.01026381 1 SPICE к EGP ￡E. 0.00921194 1 SPICE к BRL R$ 0.00105187 1 SPICE к CAD C$ 0.00024771 1 SPICE к BDT ৳ 0.021814635 1 SPICE к NGN ₦ 0.28674048 1 SPICE к UAH ₴ 0.0074313 1 SPICE к VES Bs 0.0127445 1 SPICE к PKR Rs 0.05033539 1 SPICE к KZT ₸ 0.092763805 1 SPICE к THB ฿ 0.00601325 1 SPICE к TWD NT$ 0.005810415 1 SPICE к AED د.إ 0.000658765 1 SPICE к CHF Fr 0.000145395 1 SPICE к HKD HK$ 0.001391125 1 SPICE к MAD .د.م 0.00166935 1 SPICE к MXN $ 0.003645645

Источники SPICE

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о SPICE Какова цена SPICE (SPICE) сегодня? Текущая цена SPICE (SPICE) составляет 0.0001795 USD . Какова рыночная капитализация SPICE (SPICE)? Текущая рыночная капитализация SPICE составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SPICE на его рыночную цену в реальном времени 0.0001795 USD . Каково оборотное предложение SPICE (SPICE)? Текущее оборотное предложение SPICE (SPICE) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена SPICE (SPICE)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена SPICE (SPICE) составляет 0.0012795 USD . Каков 24-часовой объем торгов SPICE (SPICE)? 24-часовой объем торгов SPICE (SPICE) составляет $ 643.24 USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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