Токеномика SPICE (SPICE) Откройте для себя ключевую информацию о SPICE (SPICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SPICE (SPICE) $SPICE — это основа игрового мира Lowlife Forms Gameverse – мира, ориентированного на дегенов, наполненного экшеном, где переплетаются игры, искусственный интеллект и крипто-мемная культура. Наша флагманская игра, Lowlife Forms, это не просто масштабируемый научно-фантастический RPG-шутер, который выпускается эпизодически – это полноценное web3 игровое «Культовое» пространство, где ИИ будет основой для креативных исследований, поведения NPC и создания пользовательских активов, что делает развлечение более захватывающим, чем когда-либо. Это не просто игра, это движение. Официальный сайт: https://www.spicecoin.com/ Whitepaper: https://app.forgd.com/share/spice/c0a77cd4-46e8-453e-bfb7-39398c0c3bc8/public Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/SPQkEcsdALLLn4MqCb3XH64hYTmdD4fZZk9CF5LiQV8 Купить SPICE сейчас!

Токеномика и анализ цен SPICE (SPICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SPICE (SPICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0012795 $ 0,0012795 $ 0,0012795 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000041 $ 0,000041 $ 0,000041 Узнайте больше о цене SPICE (SPICE)

Токеномика SPICE (SPICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SPICE (SPICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPICE, изучите текущую цену SPICE!

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