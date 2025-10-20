Текущая цена Simon the Gator сегодня составляет 0.0001228 USD. Следите за обновлениями цены SIMON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIMON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Simon the Gator сегодня составляет 0.0001228 USD. Следите за обновлениями цены SIMON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SIMON прямо сейчас на MEXC.

Simon the Gator Курс (SIMON)

Текущая цена 1 SIMON в USD:

$0,0001224
$0,0001224$0,0001224
-8,92%1D
USD
График цены Simon the Gator (SIMON) в реальном времени
Информация о ценах Simon the Gator (SIMON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0001147
$ 0,0001147$ 0,0001147
Мин 24Ч
$ 0,000136
$ 0,000136$ 0,000136
Макс 24Ч

$ 0,0001147
$ 0,0001147$ 0,0001147

$ 0,000136
$ 0,000136$ 0,000136

$ 0,00509385059964004
$ 0,00509385059964004$ 0,00509385059964004

$ 0,000098669640871021
$ 0,000098669640871021$ 0,000098669640871021

-0,25%

-8,92%

-5,03%

-5,03%

Текущая цена Simon the Gator (SIMON) составляет $ 0,0001228. За последние 24 часа SIMON торговался в диапазоне от $ 0,0001147 до $ 0,000136, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SIMON за все время составляет $ 0,00509385059964004, а минимальная – $ 0,000098669640871021.

Что касается краткосрочной динамики, SIMON изменился на -0,25% за последний час, на -8,92% за 24 часа и на -5,03% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Simon the Gator (SIMON)

No.3149

$ 79,42K
$ 79,42K$ 79,42K

$ 7,40K
$ 7,40K$ 7,40K

$ 84,73K
$ 84,73K$ 84,73K

646,75M
646,75M 646,75M

690 000 000
690 000 000 690 000 000

690 000 000
690 000 000 690 000 000

93,73%

ETH

Текущая рыночная капитализация Simon the Gator составляет $ 79,42K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,40K. Циркулируещее обращение SIMON составляет 646,75M, а общее предложение – 690000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 84,73K.

История цен Simon the Gator (SIMON) в USD

Отслеживайте изменения цены Simon the Gator за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000011987-8,92%
30 дней$ -0,0004422-78,27%
60 дней$ -0,0008772-87,72%
90 дней$ -0,0008772-87,72%
Изменение цены Simon the Gator сегодня

Сегодня для SIMON зафиксировано изменение $ -0,000011987 (-8,92%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Simon the Gator за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0004422 (-78,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Simon the Gator за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SIMON изменился на $ -0,0008772 (-87,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Simon the Gator за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0008772 (-87,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Simon the Gator (SIMON)?

Просмотеть страницу истории цен Simon the Gator.

Что такое Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator – это смелый мемкоин, созданный для того, чтобы «осушить криптовалютное болото» от мошенников, слабых рук и рыночных манипуляторов. Поддерживаемое талисманом, вдохновленным Мэттом Фьюри и не терпящим крокодиловых слез, сообщество $SIMON процветает на разоблачении недоброжелателей, оспаривании норм и создании шумихи с помощью грубого, нефильтрованного балагана. Благодаря быстрому росту цен, растущему числу поклонников и Telegram, который обещает отсутствие безопасных мест, Simon the Gator позиционирует себя и как движение, и как мем, награждая тех, у кого хватает смелости оседлать волну, и высмеивая тех, кто играет безопасно.

Simon the Gator доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Simon the Gator. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга SIMON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Simon the Gator в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Simon the Gator простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Simon the Gator (USD)

Сколько будет стоить Simon the Gator (SIMON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Simon the Gator (SIMON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Simon the Gator.

Проверьте прогноз цены Simon the Gator!

Токеномика Simon the Gator (SIMON)

Понимание токеномики Simon the Gator (SIMON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SIMON прямо сейчас!

Как купить Simon the Gator (SIMON)

Ищете как купить Simon the Gator? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Simon the Gator на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

SIMON на местную валюту

1 Simon the Gator (SIMON) в VND
3,231482
1 Simon the Gator (SIMON) в AUD
A$0,000187884
1 Simon the Gator (SIMON) в GBP
0,0000921
1 Simon the Gator (SIMON) в EUR
0,000105608
1 Simon the Gator (SIMON) в USD
$0,0001228
1 Simon the Gator (SIMON) в MYR
RM0,000518216
1 Simon the Gator (SIMON) в TRY
0,005155144
1 Simon the Gator (SIMON) в JPY
¥0,0186656
1 Simon the Gator (SIMON) в ARS
ARS$0,165721056
1 Simon the Gator (SIMON) в RUB
0,009998376
1 Simon the Gator (SIMON) в INR
0,010780612
1 Simon the Gator (SIMON) в IDR
Rp2,046665848
1 Simon the Gator (SIMON) в PHP
0,007193624
1 Simon the Gator (SIMON) в EGP
￡E.0,005836684
1 Simon the Gator (SIMON) в BRL
R$0,000660664
1 Simon the Gator (SIMON) в CAD
C$0,000170692
1 Simon the Gator (SIMON) в BDT
0,014991424
1 Simon the Gator (SIMON) в NGN
0,179531144
1 Simon the Gator (SIMON) в COP
$0,4796875
1 Simon the Gator (SIMON) в ZAR
R.0,00212444
1 Simon the Gator (SIMON) в UAH
0,00514532
1 Simon the Gator (SIMON) в TZS
T.Sh.0,304713464
1 Simon the Gator (SIMON) в VES
Bs0,025788
1 Simon the Gator (SIMON) в CLP
$0,1161688
1 Simon the Gator (SIMON) в PKR
Rs0,034757312
1 Simon the Gator (SIMON) в KZT
0,066092188
1 Simon the Gator (SIMON) в THB
฿0,004019244
1 Simon the Gator (SIMON) в TWD
NT$0,003778556
1 Simon the Gator (SIMON) в AED
د.إ0,000450676
1 Simon the Gator (SIMON) в CHF
Fr0,000097012
1 Simon the Gator (SIMON) в HKD
HK$0,000954156
1 Simon the Gator (SIMON) в AMD
֏0,04697714
1 Simon the Gator (SIMON) в MAD
.د.م0,001137128
1 Simon the Gator (SIMON) в MXN
$0,00225952
1 Simon the Gator (SIMON) в SAR
ريال0,0004605
1 Simon the Gator (SIMON) в ETB
Br0,018594376
1 Simon the Gator (SIMON) в KES
KSh0,015858392
1 Simon the Gator (SIMON) в JOD
د.أ0,0000870652
1 Simon the Gator (SIMON) в PLN
0,000446992
1 Simon the Gator (SIMON) в RON
лв0,000536636
1 Simon the Gator (SIMON) в SEK
kr0,001151864
1 Simon the Gator (SIMON) в BGN
лв0,000206304
1 Simon the Gator (SIMON) в HUF
Ft0,041221504
1 Simon the Gator (SIMON) в CZK
0,002571432
1 Simon the Gator (SIMON) в KWD
د.ك0,0000375768
1 Simon the Gator (SIMON) в ILS
0,000404012
1 Simon the Gator (SIMON) в BOB
Bs0,000848548
1 Simon the Gator (SIMON) в AZN
0,00020876
1 Simon the Gator (SIMON) в TJS
SM0,001137128
1 Simon the Gator (SIMON) в GEL
0,00033156
1 Simon the Gator (SIMON) в AOA
Kz0,111940796
1 Simon the Gator (SIMON) в BHD
.د.ب0,0000461728
1 Simon the Gator (SIMON) в BMD
$0,0001228
1 Simon the Gator (SIMON) в DKK
kr0,000789604
1 Simon the Gator (SIMON) в HNL
L0,003224728
1 Simon the Gator (SIMON) в MUR
0,005589856
1 Simon the Gator (SIMON) в NAD
$0,002131808
1 Simon the Gator (SIMON) в NOK
kr0,001225544
1 Simon the Gator (SIMON) в NZD
$0,000212444
1 Simon the Gator (SIMON) в PAB
B/.0,0001228
1 Simon the Gator (SIMON) в PGK
K0,00051576
1 Simon the Gator (SIMON) в QAR
ر.ق0,000446992
1 Simon the Gator (SIMON) в RSD
дин.0,012394204
1 Simon the Gator (SIMON) в UZS
soʻm1,479517732
1 Simon the Gator (SIMON) в ALL
L0,010240292
1 Simon the Gator (SIMON) в ANG
ƒ0,000219812
1 Simon the Gator (SIMON) в AWG
ƒ0,00022104
1 Simon the Gator (SIMON) в BBD
$0,0002456
1 Simon the Gator (SIMON) в BAM
KM0,000206304
1 Simon the Gator (SIMON) в BIF
Fr0,3621372
1 Simon the Gator (SIMON) в BND
$0,00015964
1 Simon the Gator (SIMON) в BSD
$0,0001228
1 Simon the Gator (SIMON) в JMD
$0,019706944
1 Simon the Gator (SIMON) в KHR
0,4951603
1 Simon the Gator (SIMON) в KMF
Fr0,0520672
1 Simon the Gator (SIMON) в LAK
2,669565164
1 Simon the Gator (SIMON) в LKR
රු0,037268572
1 Simon the Gator (SIMON) в MDL
L0,002083916
1 Simon the Gator (SIMON) в MGA
Ar0,55067204
1 Simon the Gator (SIMON) в MOP
P0,0009824
1 Simon the Gator (SIMON) в MVR
0,00187884
1 Simon the Gator (SIMON) в MWK
MK0,21282468
1 Simon the Gator (SIMON) в MZN
MT0,00784692
1 Simon the Gator (SIMON) в NPR
रु0,017258312
1 Simon the Gator (SIMON) в PYG
0,8708976
1 Simon the Gator (SIMON) в RWF
Fr0,1781828
1 Simon the Gator (SIMON) в SBD
$0,001010644
1 Simon the Gator (SIMON) в SCR
0,001678676
1 Simon the Gator (SIMON) в SRD
$0,004873932
1 Simon the Gator (SIMON) в SVC
$0,0010745
1 Simon the Gator (SIMON) в SZL
L0,002131808
1 Simon the Gator (SIMON) в TMT
m0,000431028
1 Simon the Gator (SIMON) в TND
د.ت0,0003607864
1 Simon the Gator (SIMON) в TTD
$0,000832584
1 Simon the Gator (SIMON) в UGX
Sh0,4278352
1 Simon the Gator (SIMON) в XAF
Fr0,0692592
1 Simon the Gator (SIMON) в XCD
$0,00033156
1 Simon the Gator (SIMON) в XOF
Fr0,0692592
1 Simon the Gator (SIMON) в XPF
Fr0,0125256
1 Simon the Gator (SIMON) в BWP
P0,00164552
1 Simon the Gator (SIMON) в BZD
$0,000246828
1 Simon the Gator (SIMON) в CVE
$0,011685648
1 Simon the Gator (SIMON) в DJF
Fr0,0218584
1 Simon the Gator (SIMON) в DOP
$0,00779166
1 Simon the Gator (SIMON) в DZD
د.ج0,016018032
1 Simon the Gator (SIMON) в FJD
$0,00028244
1 Simon the Gator (SIMON) в GNF
Fr1,067746
1 Simon the Gator (SIMON) в GTQ
Q0,000940648
1 Simon the Gator (SIMON) в GYD
$0,02568976
1 Simon the Gator (SIMON) в ISK
kr0,0149816

Источники Simon the Gator

Для более глубокого понимания Simon the Gator рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Simon the Gator
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Simon the Gator

Сколько стоит Simon the Gator (SIMON) на сегодня?
Актуальная цена SIMON в USD – 0,0001228 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SIMON в USD?
Текущая цена SIMON в USD составляет $ 0,0001228. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Simon the Gator?
Рыночная капитализация SIMON составляет $ 79,42K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SIMON?
Циркулирующее предложение SIMON составляет 646,75M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SIMON?
SIMON достиг максимальной цены (ATH) в 0,00509385059964004 USD.
Какова была минимальная цена SIMON за все время (ATL)?
SIMON достиг минимальной цены (ATL) в 0,000098669640871021 USD.
Каков объем торгов SIMON?
Объем торгов за последние 24 часа для SIMON составляет $ 7,40K USD.
Вырастет ли SIMON в цене в этом году?
SIMON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SIMON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Simon the Gator (SIMON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор SIMON в USD

Сумма

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0,0001228 USD

Торговля SIMON

SIMON/USDT
$0,0001224
$0,0001224$0,0001224
-8,92%

