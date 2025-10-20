Что такое Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator – это смелый мемкоин, созданный для того, чтобы «осушить криптовалютное болото» от мошенников, слабых рук и рыночных манипуляторов. Поддерживаемое талисманом, вдохновленным Мэттом Фьюри и не терпящим крокодиловых слез, сообщество $SIMON процветает на разоблачении недоброжелателей, оспаривании норм и создании шумихи с помощью грубого, нефильтрованного балагана. Благодаря быстрому росту цен, растущему числу поклонников и Telegram, который обещает отсутствие безопасных мест, Simon the Gator позиционирует себя и как движение, и как мем, награждая тех, у кого хватает смелости оседлать волну, и высмеивая тех, кто играет безопасно.

Токеномика Simon the Gator (SIMON)

Понимание токеномики Simon the Gator (SIMON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SIMON прямо сейчас!

Источники Simon the Gator

Для более глубокого понимания Simon the Gator рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Simon the Gator Сколько стоит Simon the Gator (SIMON) на сегодня? Актуальная цена SIMON в USD – 0,0001228 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SIMON в USD? $ 0,0001228 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SIMON в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Simon the Gator? Рыночная капитализация SIMON составляет $ 79,42K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SIMON? Циркулирующее предложение SIMON составляет 646,75M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SIMON? SIMON достиг максимальной цены (ATH) в 0,00509385059964004 USD . Какова была минимальная цена SIMON за все время (ATL)? SIMON достиг минимальной цены (ATL) в 0,000098669640871021 USD . Каков объем торгов SIMON? Объем торгов за последние 24 часа для SIMON составляет $ 7,40K USD . Вырастет ли SIMON в цене в этом году? SIMON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SIMON для более подробного анализа.

