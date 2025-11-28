Токеномика Simon the Gator (SIMON)

Откройте для себя ключевую информацию о Simon the Gator (SIMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:09:55 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Simon the Gator (SIMON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Simon the Gator (SIMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 37,19K
$ 37,19K$ 37,19K
Общее предложение:
$ 690,00M
$ 690,00M$ 690,00M
Оборотное предложение:
$ 646,75M
$ 646,75M$ 646,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,68K
$ 39,68K$ 39,68K
Исторический максимум:
$ 0,003649
$ 0,003649$ 0,003649
Исторический минимум:
$ 0,000050063242743342
$ 0,000050063242743342$ 0,000050063242743342
Текущая цена:
$ 0,0000575
$ 0,0000575$ 0,0000575

Информация о Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator – это смелый мемкоин, созданный для того, чтобы «осушить криптовалютное болото» от мошенников, слабых рук и рыночных манипуляторов. Поддерживаемое талисманом, вдохновленным Мэттом Фьюри и не терпящим крокодиловых слез, сообщество $SIMON процветает на разоблачении недоброжелателей, оспаривании норм и создании шумихи с помощью грубого, нефильтрованного балагана. Благодаря быстрому росту цен, растущему числу поклонников и Telegram, который обещает отсутствие безопасных мест, Simon the Gator позиционирует себя и как движение, и как мем, награждая тех, у кого хватает смелости оседлать волну, и высмеивая тех, кто играет безопасно.

Официальный сайт:
https://simonthegator.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Токеномика Simon the Gator (SIMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Simon the Gator (SIMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SIMON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SIMON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIMON, изучите текущую цену SIMON!

Как купить SIMON

Заинтересованы в добавлении Simon the Gator (SIMON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SIMON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Simon the Gator (SIMON)

Анализ истории цены SIMON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SIMON

Хотите узнать, куда может двигаться SIMON? Наша страница прогноза цены SIMON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»