Согласно вашему прогнозу, Shopify потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 167,42.

Согласно вашему прогнозу, Shopify потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 175,791.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SHOPON составляет $ 184,5805 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SHOPON в 2028 году составит $ 193,8095 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SHOPON в 2029 году составит $ 203,5000 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SHOPON в 2030 году составит $ 213,6750 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Shopify потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 348,0541.

В 2050 году цена Shopify потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 566,9435.