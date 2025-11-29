Токеномика SQUADBOOM (SBM)

Токеномика SQUADBOOM (SBM)

Откройте для себя ключевую информацию о SQUADBOOM (SBM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:40:25 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен SQUADBOOM (SBM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SQUADBOOM (SBM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,00K
$ 4,00K$ 4,00K
Исторический максимум:
$ 2,412
$ 2,412$ 2,412
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00000000004
$ 0,00000000004$ 0,00000000004

Информация о SQUADBOOM (SBM)

SquadBoom – это децентрализованный протокол нового поколения, разработанный для совместной работы над контентом с использованием искусственного интеллекта и обратной связи по ценности. Благодаря внедрению замкнутого цикла «Обучение контенту → Генерирование идей → Стимулируемое распространение», SquadBoom переопределяет отношения между пользователями и моделями искусственного интеллекта, где каждый пост обучает интеллект, а каждая идея приносит награды.

Официальный сайт:
https://www.squadboom.xyz
Whitepaper:
https://polar-mayonnaise-d8b.notion.site/SquadBoom-WhitePaper-22b7da91c5a4801b974ad41283f332aa
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x66d25de415f41a8088b4ff28cf4ca48edf0e9b95

Токеномика SQUADBOOM (SBM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SQUADBOOM (SBM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SBM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SBM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBM, изучите текущую цену SBM!

Как купить SBM

Заинтересованы в добавлении SQUADBOOM (SBM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SBM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены SQUADBOOM (SBM)

Анализ истории цены SBM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SBM

Хотите узнать, куда может двигаться SBM? Наша страница прогноза цены SBM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

