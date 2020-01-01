Токеномика Powerloom (POWER) Откройте для себя ключевую информацию о Powerloom (POWER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Powerloom (POWER) Powerloom – это сеть композитных данных, обеспечивающая потребительским приложениям нового поколения web3 и конечным пользователям беспрепятственный и доступный доступ к точным, достоверным и проверяемым данным ончейн. $POWER – нативный газовый токен этой экосистемы, облегчающий такие действия сети, как операции с Snapshotter, вознаграждения и многое другое. Официальный сайт: https://powerloom.io Whitepaper: https://docs.powerloom.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x429F0d8233e517f9acf6F0C8293BF35804063a83 Купить POWER сейчас!

Токеномика и анализ цен Powerloom (POWER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Powerloom (POWER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,21M $ 12,21M $ 12,21M Исторический максимум: $ 0,7969 $ 0,7969 $ 0,7969 Исторический минимум: $ 0,011498533869819598 $ 0,011498533869819598 $ 0,011498533869819598 Текущая цена: $ 0,01221 $ 0,01221 $ 0,01221 Узнайте больше о цене Powerloom (POWER)

Токеномика Powerloom (POWER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Powerloom (POWER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POWER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POWER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POWER, изучите текущую цену POWER!

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