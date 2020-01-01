Токеномика Powerloom (POWER)

Токеномика Powerloom (POWER)

Откройте для себя ключевую информацию о Powerloom (POWER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Powerloom (POWER)

Powerloom – это сеть композитных данных, обеспечивающая потребительским приложениям нового поколения web3 и конечным пользователям беспрепятственный и доступный доступ к точным, достоверным и проверяемым данным ончейн. $POWER – нативный газовый токен этой экосистемы, облегчающий такие действия сети, как операции с Snapshotter, вознаграждения и многое другое.

Официальный сайт:
https://powerloom.io
Whitepaper:
https://docs.powerloom.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x429F0d8233e517f9acf6F0C8293BF35804063a83

Токеномика и анализ цен Powerloom (POWER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Powerloom (POWER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,21M
$ 12,21M$ 12,21M
Исторический максимум:
$ 0,7969
$ 0,7969$ 0,7969
Исторический минимум:
$ 0,011498533869819598
$ 0,011498533869819598$ 0,011498533869819598
Текущая цена:
$ 0,01221
$ 0,01221$ 0,01221

Токеномика Powerloom (POWER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Powerloom (POWER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POWER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POWER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POWER, изучите текущую цену POWER!

Как купить POWER

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История цены Powerloom (POWER)

Анализ истории цены POWER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.