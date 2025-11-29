Токеномика BNBird (BIRD)

Токеномика BNBird (BIRD)

Откройте для себя ключевую информацию о BNBird (BIRD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:31:39 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен BNBird (BIRD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BNBird (BIRD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,21K
$ 6,21K$ 6,21K
Исторический максимум:
$ 3,3768
$ 3,3768$ 3,3768
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,000006208
$ 0,000006208$ 0,000006208

Информация о BNBird (BIRD)

BNBird – это инновационная агрегаторная платформа NFT-Fi, построенная на BNB Chain и предназначенная для раскрытия новой ценности для цифровых коллекционеров и поклонников DeFi. Здесь коллекционные NFT встречаются с DeFi – стейкайте, отдавайте в займы или используйте свои NFT, чтобы получить награды и новые возможности, и все это в одной игровой, простой в использовании экосистеме. С BNBird вы можете исследовать и торговать на нескольких рынках NFT, находить редких птиц и уникальные активы, не покидая платформу. Ваши NFT-птицы могут даже работать на вас – добавьте их в пулы ликвидности, зарабатывайте бонусы и стимулируйте торговлю NFT по всей сети. Все основано на сообществе: участвуйте в событиях, помогайте формировать обновления и совместно создавайте будущее с другими любителями птиц и разработчиками DeFi. Являясь первым агрегатором NFT-Fi на BNB Chain, BNBird позволяет вам раскрыть весь потенциал ваших NFT и помочь в развитии следующей главы «птичьей вселенной» Web3. Собирайте, играйте, зарабатывайте – и взлетайте вместе со стаей!

Официальный сайт:
http://www.bnbird.club/
Whitepaper:
https://bnbird-nft.gitbook.io/bnbird/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xf9ed02f16a98d6761a412E89e10CF06CB104c628

Токеномика BNBird (BIRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BNBird (BIRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIRD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIRD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIRD, изучите текущую цену BIRD!

История цены BNBird (BIRD)

Анализ истории цены BIRD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BIRD

Хотите узнать, куда может двигаться BIRD? Наша страница прогноза цены BIRD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

