Информация о BNBird (BIRD)
BNBird – это инновационная агрегаторная платформа NFT-Fi, построенная на BNB Chain и предназначенная для раскрытия новой ценности для цифровых коллекционеров и поклонников DeFi. Здесь коллекционные NFT встречаются с DeFi – стейкайте, отдавайте в займы или используйте свои NFT, чтобы получить награды и новые возможности, и все это в одной игровой, простой в использовании экосистеме. С BNBird вы можете исследовать и торговать на нескольких рынках NFT, находить редких птиц и уникальные активы, не покидая платформу. Ваши NFT-птицы могут даже работать на вас – добавьте их в пулы ликвидности, зарабатывайте бонусы и стимулируйте торговлю NFT по всей сети. Все основано на сообществе: участвуйте в событиях, помогайте формировать обновления и совместно создавайте будущее с другими любителями птиц и разработчиками DeFi. Являясь первым агрегатором NFT-Fi на BNB Chain, BNBird позволяет вам раскрыть весь потенциал ваших NFT и помочь в развитии следующей главы «птичьей вселенной» Web3. Собирайте, играйте, зарабатывайте – и взлетайте вместе со стаей!
Токеномика BNBird (BIRD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики BNBird (BIRD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BIRD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BIRD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIRD, изучите текущую цену BIRD!
Как купить BIRD
Заинтересованы в добавлении BNBird (BIRD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BIRD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены BNBird (BIRD)
Анализ истории цены BIRD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены BIRD
Хотите узнать, куда может двигаться BIRD? Наша страница прогноза цены BIRD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
