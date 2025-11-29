Что такое PMIND

Токеномика и анализ цен PlayMindProtocol (PMIND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlayMindProtocol (PMIND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00T $ 10,00T $ 10,00T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,90 $ 0,90 $ 0,90 Исторический максимум: $ 0,5797 $ 0,5797 $ 0,5797 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000000009 $ 0,00000000000009 $ 0,00000000000009 Узнайте больше о цене PlayMindProtocol (PMIND) Купить PMIND сейчас!

Информация о PlayMindProtocol (PMIND) PlayMind – это децентрализованный протокол интеллектуальной доходности на BNB Chain, специально разработанный для экономики GameFi и NFT. Объединяя автоматизацию искусственного интеллекта, мультичейн-стратегии DeFi и управление DAO, PlayMind преобразует способ, которым пользователи зарабатывают, хеджируют и размещают активы во вселенной GameFi. От фрагментированных ферм до интеллектуальной оптимизации – PlayMind является инфраструктурой нового поколения для программируемой доходности GameFi. Официальный сайт: https://www.playmind.finance Whitepaper: https://playmindprocotol.gitbook.io/playmindprocotol/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7e381e6b4cca12129e312409e88be14d159ee6bc

Токеномика PlayMindProtocol (PMIND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PlayMindProtocol (PMIND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PMIND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PMIND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PMIND, изучите текущую цену PMIND!

