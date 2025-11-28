Что такое RIVER

Токеномика River (RIVER) Откройте для себя ключевую информацию о River (RIVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен River (RIVER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене River (RIVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 67,62M $ 67,62M $ 67,62M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 19,60M $ 19,60M $ 19,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 345,00M $ 345,00M $ 345,00M Исторический максимум: $ 10,5358 $ 10,5358 $ 10,5358 Исторический минимум: $ 1,137662800262792 $ 1,137662800262792 $ 1,137662800262792 Текущая цена: $ 3,45 $ 3,45 $ 3,45 Узнайте больше о цене River (RIVER) Купить RIVER сейчас!

Информация о River (RIVER) River создает систему стейблкоинов с абстракцией сетей, которая позволяет использовать кроссчейн залог, доходность и ликвидность – все это без необходимости моста. На базе стейблкоина omni-CDP satUSD пользователи могут зарабатывать, использовать кредитное плечо и масштабироваться в различных экосистемах нативно. River создает систему стейблкоинов с абстракцией сетей, которая позволяет использовать кроссчейн залог, доходность и ликвидность – все это без необходимости моста. На базе стейблкоина omni-CDP satUSD пользователи могут зарабатывать, использовать кредитное плечо и масштабироваться в различных экосистемах нативно. Официальный сайт: https://app.river.inc/ Whitepaper: https://docs.river.inc/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdA7AD9dea9397cffdDAE2F8a052B82f1484252B3

Токеномика River (RIVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики River (RIVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIVER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIVER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIVER, изучите текущую цену RIVER!

Как купить RIVER Заинтересованы в добавлении River (RIVER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RIVER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить RIVER на MEXC прямо сейчас! История цены River (RIVER) Анализ истории цены RIVER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены RIVER прямо сейчас! Прогноз цены RIVER Хотите узнать, куда может двигаться RIVER? Наша страница прогноза цены RIVER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RIVER прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!