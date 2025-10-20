Текущая цена PROJECT RESCUE сегодня составляет 0.2167 USD. Следите за обновлениями цены RESCUE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RESCUE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PROJECT RESCUE сегодня составляет 0.2167 USD. Следите за обновлениями цены RESCUE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RESCUE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о RESCUE

Информация о цене RESCUE

Whitepaper RESCUE

Официальный сайт RESCUE

Токеномика RESCUE

Прогноз цен RESCUE

История RESCUE

Руководство по покупке RESCUE

Конвертер валют RESCUE в фиат

RESCUE на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип PROJECT RESCUE

PROJECT RESCUE Курс (RESCUE)

Текущая цена 1 RESCUE в USD:

$0,2167
$0,2167$0,2167
+0,60%1D
USD
График цены PROJECT RESCUE (RESCUE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:14 (UTC+8)

Информация о ценах PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,212
$ 0,212$ 0,212
Мин 24Ч
$ 0,2182
$ 0,2182$ 0,2182
Макс 24Ч

$ 0,212
$ 0,212$ 0,212

$ 0,2182
$ 0,2182$ 0,2182

$ 0,8680709587324534
$ 0,8680709587324534$ 0,8680709587324534

$ 0,009358123976666423
$ 0,009358123976666423$ 0,009358123976666423

+0,55%

+0,60%

+1,40%

+1,40%

Текущая цена PROJECT RESCUE (RESCUE) составляет $ 0,2167. За последние 24 часа RESCUE торговался в диапазоне от $ 0,212 до $ 0,2182, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RESCUE за все время составляет $ 0,8680709587324534, а минимальная – $ 0,009358123976666423.

Что касается краткосрочной динамики, RESCUE изменился на +0,55% за последний час, на +0,60% за 24 часа и на +1,40% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5305

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 87,48K
$ 87,48K$ 87,48K

$ 21,67M
$ 21,67M$ 21,67M

0,00
0,00 0,00

100 000 000
100 000 000 100 000 000

35 458 333
35 458 333 35 458 333

0,00%

SOL

Текущая рыночная капитализация PROJECT RESCUE составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 87,48K. Циркулируещее обращение RESCUE составляет 0,00, а общее предложение – 35458333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21,67M.

История цен PROJECT RESCUE (RESCUE) в USD

Отслеживайте изменения цены PROJECT RESCUE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,001292+0,60%
30 дней$ -0,0973-30,99%
60 дней$ -0,1351-38,41%
90 дней$ -0,0282-11,52%
Изменение цены PROJECT RESCUE сегодня

Сегодня для RESCUE зафиксировано изменение $ +0,001292 (+0,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PROJECT RESCUE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0973 (-30,99%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PROJECT RESCUE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RESCUE изменился на $ -0,1351 (-38,41%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PROJECT RESCUE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0282 (-11,52%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Просмотеть страницу истории цен PROJECT RESCUE.

Что такое PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue объединяет многолетний опыт в области ликвидации последствий стихийных бедствий с передовыми технологиями блокчейна и децентрализованными финансами (DeFi) для внедрения токена $RESCUE, который: поддерживает глобальные спасательные операции и меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям; дает возможность частным лицам инвестировать в эффективные реальные инициативы, направленные на создание более безопасных и устойчивых сообществ; способствует формированию глобального сообщества, объединенного видением безопасности и устойчивости.

PROJECT RESCUE доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PROJECT RESCUE. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга RESCUE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о PROJECT RESCUE в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки PROJECT RESCUE простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены PROJECT RESCUE (USD)

Сколько будет стоить PROJECT RESCUE (RESCUE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PROJECT RESCUE (RESCUE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PROJECT RESCUE.

Проверьте прогноз цены PROJECT RESCUE!

Токеномика PROJECT RESCUE (RESCUE)

Понимание токеномики PROJECT RESCUE (RESCUE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RESCUE прямо сейчас!

Как купить PROJECT RESCUE (RESCUE)

Ищете как купить PROJECT RESCUE? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести PROJECT RESCUE на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

RESCUE на местную валюту

1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в VND
5 702,4605
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в AUD
A$0,331551
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в GBP
0,160358
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в EUR
0,186362
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в USD
$0,2167
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MYR
RM0,914474
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в TRY
9,097066
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в JPY
¥32,9384
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в ARS
ARS$315,887924
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в RUB
17,576537
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в INR
19,039262
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в IDR
Rp3 611,665222
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в PHP
12,69862
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в EGP
￡E.10,310586
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BRL
R$1,168013
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в CAD
C$0,301213
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BDT
26,454736
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в NGN
316,811066
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в COP
$843,190535
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в ZAR
R.3,764079
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в UAH
9,03639
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в TZS
T.Sh.537,715046
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в VES
Bs45,507
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в CLP
$205,865
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в PKR
Rs61,28276
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в KZT
116,567264
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в THB
฿7,103426
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в TWD
NT$6,67436
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в AED
د.إ0,795289
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в CHF
Fr0,171193
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в HKD
HK$1,683759
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в AMD
֏82,740394
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MAD
.د.م2,000141
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MXN
$3,989447
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в SAR
ريال0,812625
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в ETB
Br32,491998
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в KES
KSh27,995473
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в JOD
د.أ0,1536403
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в PLN
0,790955
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в RON
лв0,949146
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в SEK
kr2,03698
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BGN
лв0,364056
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в HUF
Ft72,889212
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в CZK
4,544199
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в KWD
د.ك0,0663102
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в ILS
0,71511
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BOB
Bs1,493063
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в AZN
0,36839
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в TJS
SM1,99364
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в GEL
0,58509
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в AOA
Kz197,537219
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BHD
.د.ب0,0814792
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BMD
$0,2167
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в DKK
kr1,395548
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в HNL
L5,684041
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MUR
9,866351
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в NAD
$3,781415
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в NOK
kr2,164833
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в NZD
$0,374891
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в PAB
B/.0,2167
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в PGK
K0,91014
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в QAR
ر.ق0,786621
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в RSD
дин.21,893201
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в UZS
soʻm2 610,842773
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в ALL
L18,027273
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в ANG
ƒ0,387893
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в AWG
ƒ0,39006
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BBD
$0,4334
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BAM
KM0,364056
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BIF
Fr637,3147
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BND
$0,279543
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BSD
$0,2167
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в JMD
$34,786851
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в KHR
873,788575
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в KMF
Fr91,8808
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в LAK
4 710,869471
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в LKR
රු65,625428
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MDL
L3,688234
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MGA
Ar967,409476
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MOP
P1,731433
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MVR
3,31551
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MWK
MK374,91267
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в MZN
MT13,84713
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в NPR
रु30,379173
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в PYG
1 536,8364
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в RWF
Fr313,9983
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в SBD
$1,783441
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в SCR
2,962289
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в SRD
$8,589988
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в SVC
$1,891791
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в SZL
L3,781415
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в TMT
m0,760617
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в TND
د.ت0,6362312
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в TTD
$1,467059
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в UGX
Sh754,9828
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в XAF
Fr122,4355
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в XCD
$0,58509
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в XOF
Fr122,4355
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в XPF
Fr22,1034
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BWP
P3,107478
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в BZD
$0,4334
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в CVE
$20,588667
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в DJF
Fr38,3559
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в DOP
$13,749615
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в DZD
د.ج28,277183
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в FJD
$0,49841
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в GNF
Fr1 884,2065
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в GTQ
Q1,655588
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в GYD
$45,257795
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) в ISK
kr26,4374

Источники PROJECT RESCUE

Для более глубокого понимания PROJECT RESCUE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PROJECT RESCUE
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PROJECT RESCUE

Сколько стоит PROJECT RESCUE (RESCUE) на сегодня?
Актуальная цена RESCUE в USD – 0,2167 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RESCUE в USD?
Текущая цена RESCUE в USD составляет $ 0,2167. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PROJECT RESCUE?
Рыночная капитализация RESCUE составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RESCUE?
Циркулирующее предложение RESCUE составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RESCUE?
RESCUE достиг максимальной цены (ATH) в 0,8680709587324534 USD.
Какова была минимальная цена RESCUE за все время (ATL)?
RESCUE достиг минимальной цены (ATL) в 0,009358123976666423 USD.
Каков объем торгов RESCUE?
Объем торгов за последние 24 часа для RESCUE составляет $ 87,48K USD.
Вырастет ли RESCUE в цене в этом году?
RESCUE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RESCUE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PROJECT RESCUE (RESCUE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор RESCUE в USD

Сумма

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0,2167 USD

Торговля RESCUE

RESCUE/USDT
$0,2167
$0,2167$0,2167
0,00%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах