Project Rescue объединяет многолетний опыт в области ликвидации последствий стихийных бедствий с передовыми технологиями блокчейна и децентрализованными финансами (DeFi) для внедрения токена $RESCUE, который: поддерживает глобальные спасательные операции и меры по обеспечению готовности к стихийным бедствиям; дает возможность частным лицам инвестировать в эффективные реальные инициативы, направленные на создание более безопасных и устойчивых сообществ; способствует формированию глобального сообщества, объединенного видением безопасности и устойчивости.

