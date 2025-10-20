Текущая цена Refacta AI сегодня составляет 0.02272 USD. Следите за обновлениями цены REFACTA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REFACTA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Refacta AI сегодня составляет 0.02272 USD. Следите за обновлениями цены REFACTA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REFACTA прямо сейчас на MEXC.

Refacta AI Курс (REFACTA)

Текущая цена 1 REFACTA в USD:

$0,02276
$0,02276$0,02276
+0,75%1D
USD
График цены Refacta AI (REFACTA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:07 (UTC+8)

Информация о ценах Refacta AI (REFACTA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02191
$ 0,02191$ 0,02191
Мин 24Ч
$ 0,02299
$ 0,02299$ 0,02299
Макс 24Ч

$ 0,02191
$ 0,02191$ 0,02191

$ 0,02299
$ 0,02299$ 0,02299

--
----

--
----

+0,22%

+0,75%

+15,70%

+15,70%

Текущая цена Refacta AI (REFACTA) составляет $ 0,02272. За последние 24 часа REFACTA торговался в диапазоне от $ 0,02191 до $ 0,02299, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена REFACTA за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, REFACTA изменился на +0,22% за последний час, на +0,75% за 24 часа и на +15,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 370,70K
$ 370,70K$ 370,70K

$ 22,72M
$ 22,72M$ 22,72M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация Refacta AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 370,70K. Циркулируещее обращение REFACTA составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,72M.

История цен Refacta AI (REFACTA) в USD

Отслеживайте изменения цены Refacta AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0001694+0,75%
30 дней$ +0,00232+11,37%
60 дней$ +0,00613+36,94%
90 дней$ +0,01776+355,20%
Изменение цены Refacta AI сегодня

Сегодня для REFACTA зафиксировано изменение $ +0,0001694 (+0,75%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Refacta AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,00232 (+11,37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Refacta AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то REFACTA изменился на $ +0,00613 (+36,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Refacta AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,01776 (+355,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Refacta AI (REFACTA)?

Просмотеть страницу истории цен Refacta AI.

Что такое Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA является нативным утилитарным токеном, обеспечивающим работу всех функций экосистемы Refacta. Он разработан по устойчивой модели с приоритетом утилитарности, направленной на поддержку долгосрочных стимулов для развития, предотвращение волатильности на ранних этапах и формирование сильного сообщества, ориентированного на вклад.

Refacta AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Refacta AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга REFACTA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Refacta AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Refacta AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Refacta AI (USD)

Сколько будет стоить Refacta AI (REFACTA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Refacta AI (REFACTA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Refacta AI.

Проверьте прогноз цены Refacta AI!

Токеномика Refacta AI (REFACTA)

Понимание токеномики Refacta AI (REFACTA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена REFACTA прямо сейчас!

Как купить Refacta AI (REFACTA)

Ищете как купить Refacta AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Refacta AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

REFACTA на местную валюту

Источники Refacta AI

Для более глубокого понимания Refacta AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Refacta AI
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Refacta AI

Сколько стоит Refacta AI (REFACTA) на сегодня?
Актуальная цена REFACTA в USD – 0,02272 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена REFACTA в USD?
Текущая цена REFACTA в USD составляет $ 0,02272. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Refacta AI?
Рыночная капитализация REFACTA составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение REFACTA?
Циркулирующее предложение REFACTA составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) REFACTA?
REFACTA достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена REFACTA за все время (ATL)?
REFACTA достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов REFACTA?
Объем торгов за последние 24 часа для REFACTA составляет $ 370,70K USD.
Вырастет ли REFACTA в цене в этом году?
REFACTA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены REFACTA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:53:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Refacta AI (REFACTA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0,02272 USD

REFACTA/USDT
$0,02276
$0,02276$0,02276
+0,84%

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах